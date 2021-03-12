Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

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ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Bursa'nın Kestel ilçesi Barakfakih mevkisinde, freni boşalan TIR'ın birçok araca çarptığı kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi. İlk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ağır yaralı olarak Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, ameliyata alınan Recep Göler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Kestel Semih ŞAHİN

2021-03-12 23:32:51



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