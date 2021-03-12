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DOĞUM GÜNÜNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Bursa'nın Kestel ilçesi Barakfakih mevkisinde freni boşalan TIR'ın dehşet saçtığı kazada hayatını kaybedenlerden Semih Ural'ın, yarın doğum günü olduğu öğrenildi. Profesyonel fotoğrafçı olduğu öğrenilen 1 çocuk babası Ural, doğum gününde toprağa verilecek.Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Kestel Semih ŞAHİN

2021-03-12 23:49:13



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