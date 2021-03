Dolmayan göletin kapakları açıldı, köylüler tepki gösterdi Bursa ovasını sulayan göletin suyunun boşa akmasına köylüler tepki gösterdi

Bursa ovasının sulama ihtiyacını karşılayan göletin kapakları açıldı. Şu an hiçbir sulama yapmayan köylüler duruma tepki gösterdi.

Kestel ilçesinde bulunan Gölbaşı göleti, Bursa ovasının sulama ihtiyacını karşılamak için kuruldu. Kaliteli meyve ve sebzelerin yetiştiği ovada köylüler tarla ve bahçelerini göletten gelen suyla suluyor. Bu yıl yaşanan kuraklıkla birlikte yüzde doksanı kuruyan gölet yağan kar ve yağmurla birlikte su tutmaya başladı. Yazın tarla ve bahçelerini nasıl sulayacağını düşünen köylüler, şu an hiç bir sulama olmamasına rağmen kapakların açılıp göletteki suyun salınmasına büyük tepki gösterdi. Suyun Bursa ovasının sulama ihtiyacına ancak yettiğini belirten köylüler, bu yıl yaşanan kuraklıkla birlikte suyun belki yetmeyeceğini söylüyor. Köylüler, ihtiyaç dışı suyun salınmasının sorumlularının açıklanmasını istedi.

Suyun salındığı alana gidip incelemelerde bulunan Kestel Ziraat Odası Başkanı Eyüp Kılıç, "Şu an Bursa ovasında hiç bir sulama faaliyeti yok. Hiç ihtiyaç olmamasına rağmen göletin suyu neden salınıyor? Bu suyun boşa akmasına anlam veremedik. Bu sudan kim faydalanıyor? Yazın Bursa ovasındaki çiftçi tarlasını neyle sulayacak? Bu su böyle boş yere akmaya devam ederse yazın mahsulünü sulamaya su bulamayan köylüler su için bir birini yer. Yetkililere sesleniyorum, bu işe acilen el atsınlar" dedi.

