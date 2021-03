Dağ yöresinde hayat kalitesi artıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Keles’e kazandırılan ve bünyesinde otopark, restoran, düğün salonu, konferans salonu ve fuaye alanı da bulunan Keles Kültür Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Her alanda Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede de hayat standartları yükseltmek için yoğun mesai harcıyor. Tüm ilçelerde ulaşım ve altyapıyı öncelikli konu olarak ele alan Büyükşehir Belediyesi, bölgelere ihtiyaçları doğrultusunda yeni hizmet binaları da kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Keles ilçesine kazandırılan Kültür Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Keles’in Cuma Mahallesi’nde bodrum, zemin, artı 2 kat olarak toplam 2 bin 970 metrekare inşaat alanı bulunan projenin bodrum katında 15 araçlık bir otopark alanı ve teknik odalar, zemin katında 3 adet dükkan, 60 kişilik restoran ve mutfak, birinci katında 250 kişilik düğün salonu ve ikinci katında da 185 kişilik konferans salonu ile fuaye alanı bulunuyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra törene, Bursa Milletvekilleri Osman Mesten ve Refik Özen, Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, Keles Kaymakamı Kübra Teymur, AK Parti İl Başkanvekili Mustafa Yavuz, il ve ilçe teşkilatı yöneticileri, belediye bürokratları ve geçmiş dönem ilçe belediye başkanları katıldı. Salgın sebebiyle dünyanın ve Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, devletin tüm birimleriyle yoğun çaba sarf ederek sürecin en hasarsız şekilde atlatılması için mücadele ettiğini belirtti. Keles’in kültür, sosyal ve sanat hayatına, gençlerine ve halkına hizmet edecek bir merkezi hizmete açtıklarını ifade eden Başkan Alinur Aktaş, 17 ilçesi ve 3 milyon nüfusuyla Bursa’nın her geçen sene büyüdüğünü dile getirdi. Dağ yöresindeki 4 ilçenin nüfus olarak en küçük olmasına rağmen merkezde dağ yöresiyle bağlantılı binlerce vatandaşın olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Bu bölgelerin geliştirilmesi gerekiyor. Yoluyla, doğalgazıyla ve diğer çalışmalarla bunun için gayret ediyoruz. Daha yapacağımız çalışmalar da var. Burada yaşayan herkesin bu hizmetlerden istifade etmesini istiyoruz. Bizler bu düşünceyle yatıp kalkıyoruz. Bu işin projelendirmesinde emeği geçen geçmiş dönem ilçe belediye başkanı Mehmet Teke ve eski Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’ye teşekkür ediyorum. Bizde eski yeni yok. Hep beraber hizmet etmeye devam ediyoruz. Altyapıyla alakalı çok ciddi rakamlı projeler hayata geçiriliyor. Bunun için farklı krediler, farklı avantajlar kullanılmaya çalışılıyor. Keles Kültür Merkezi hayırlı uğurlu olsun. Önemli olan mekanların içini doldurmaktır. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.

Milletvekillerinden yerel yöneticilere kadar bütün halinde Bursa’ya hizmet etmek için mücadele ederken birilerinin iftira atmanın, yalanla milleti derdi içerisinde olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, “Muhalefetten bir il başkanı 157 tane daha araç kiralamışsınız diye açıklama yapmış. Bursalıların gönlü müsterih olsun. Her bir kuruşta haramı helali gözeterek, daha fazla hizmet götürmek gayesiyle hareket ediyoruz. Göreve başladığım Kasım 2017'deki araç sayısından 107 araç daha azalmışız. Bu iftiraların, tenkitlerin ardı arkası kesilmiyor. Bundan rahatsız değiliz. Doğrusu söyledikten sonra hatamız varsa bunu çıkıp rahatlıkla paylaşırız. Bu şehrin her bir sorununu çözmek, Bursalıların reyleriyle göreve gelmiş biz yöneticilerin ana görevidir. Dün böyleydik, bugünde böyleyiz. Yarın da aynı anlayışla hareket edeceğiz” diye konuştu.

Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, Keles Kültür Merkezi’nin ilçeye kazandırılmasında emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a, geçmiş dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’ye ve geçmiş dönem Keles Belediye Başkanı Mehmet Teke’ye teşekkür etti. İlçede yapılan hizmetler hakkında bilgi veren Keskin, milletvekillerini ve Büyükşehir Belediyesi’ni hizmet konusunda her zaman yanlarında hissettiklerini dile getirdi. Keskin, Kocayayla’da 18 adet bungalov evin ve restoran inşaatının devam ettiğini, bu yaz hizmete açılabileceğini de anlattı.

Bursa Milletvekili Refik Özen, eseri ilçeye kazandıran Büyükşehir Belediyesi’ne ve Keles Belediyesi’ne teşekkür etti. Halkın verdiği yetkiyi en iyi şekilde kullanarak her alanda halka hizmet ettiklerini belirten Özen, hız kesmeden mücadele devam edeceklerini ifade etti.

Bursa Milletvekili Osman Mesten, güzel bir eserin bölgeye kazandırılmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Bütünşehir Yasası’ndan sonra dağ bölgesinde 2 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını açıklayan Mesten, daha büyük hizmetlerin bölgeye getirilmesi için çalışmaya devam edeceklerini anlattı.

Konuşmaların ardından Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin tarafından Başkan Alinur Aktaş ve protokol üyelerine günün anısına hediye takdim edildi. Daha sonra kurdele kesimiyle hizmete açılan Keles Kültür Merkezi'ni gezen Başkan Alinur Aktaş ve beraberindekiler, ilçe esnafını da ziyaret ederek sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.