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Özer Matlı: "Reform paketinde yer alan düzenlemeler, yeni dönemde Türkiye'nin gücünü arttıracaktır"

İHA

Özer Matlı: "Reform paketinde yer alan düzenlemeler, yeni dönemde Türkiye'nin gücünü arttıracaktır"

Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “Ekonomide güven ve yatırım ortamını sağlayacak düzenlemelerin hızla hayata geçirilerek kararlı bir şekilde uygulanması ve denetlenmesi, ülkemizin yeni dönemde gücünü artıracaktır” dedi.
Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı’nda açıkladığı reform kararlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin ekonomide yeni yol haritasını çizen düzenlemelerin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temeline dayandığını kaydeden Başkan Özer Matlı, korona virüs salgını sebebiyle oldukça zor bir dönemden geçen iş dünyası ile kapsamlı istişareler sonucu hazırlanan reform paketinde yer alan tedbirlerin, reel sektörün beklediği güven ortamı için önemli olduğunu söyledi.
Makroekonomik istikrar ve yapısal politikaları içeren reform paketindeki düzenlemelerin, ekonomide güven ve yatırım ortamını sağlayacağını dile getiren Matlı, “Somut ve çözüm odaklı hazırlanan yeni reform paketindeki düzenlemelerin hızla hayata geçirilip kararlı bir şekilde uygulanması, ekonomimizin kapsamlı ve sürdürülebilir büyümesine katkı koyacağı gibi korona virüs salgını sonrası ortaya çıkacak yeni dönemde de ülkemizin gücünü artıracaktır” dedi.
Başkan Özer Matlı, reform paketinde ayrıca sanayide yeşil dönüşümün desteklenmesi, dijitalleşme, bilişim ve yazılım, genç ve kadın istihdamını artıracak düzenlemeler ile ihracatı tabana yayarak, KOBİ’lerin rekabet gücünü artıracak düzenlemelerin yer almasının da çok değerli olduğunu vurguladı.
Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, ekonomik reform paketinde salgınla birlikte stratejik önemi tüm ülkeler için çok daha net bir şekilde anlaşılan tarım sektörüne ilişkin düzenlemelere yer verilmesinin de memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Gıda enflasyonunu düşürmek için özellikle israfın azaltılması gerektiğine dikkat çeken Başkan Özer Matlı, “Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi maalesef ülkemizde tarladan sofraya kadar olan süreçlerde, yılda 19 milyon ton gıda israf ediliyor. Yaşanan bu kayıpların tüketicimize yansıması ise gıda enflasyonunun artmasına yol açıyor. Reform paketinde yer alan dijital tarım pazarı ve gıda bankacılığının yaygınlaştırılması, sebze ve meyvede zayiatı azaltan soğuk zincirlerin desteklenmesi, sözleşmeli tarım modelinin ülke geneline yayılması gibi birtakım düzenlemelerin, israfı azaltma ve gıda enflasyonunu kontrol altına alarak suni fiyat artışlarının önüne geçmesi noktasında oldukça önemli olduğunu düşünüyor, açıklanan ekonomik reform paketinin iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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