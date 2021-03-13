Kayak yaparken ayağını kıran vatandaşın yardımına jandarma yetişti Uludağ’ın zirvesinde kayak yapan genç dengesini kaybedince ayağını kırdı

Uludağ’ın zirvesinde tatil yapan kişilerin geçirdiği kazalara Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri anında müdahale ediyor. Kayak yaparken dengesini kaybedince metrelerce yuvarlanan genç ayağını kırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı kar motorunun arkasına bağlanan kızaklı sedye ile taşıdı.

Uludağ’ın zirvesine çıkan tatilcilerden kimi ayağını kayıp düşerken, kimi ise kızak takımlarıyla talihsiz anlar yaşıyor. Ancak yeniden toparlanıp ayağa kalkanlardan 21 yaşındaki Sadettin Yıldız o kadar şanslı değildi. Her zaman kayak takımlarıyla kayak yapan Yıldız, dengesini kaybedince metrelerce yuvarlandı. Ayağında bulunan kayak takımlarının da takılmasıyla sağ ayağı diz altından kırılan Yıldız ayağa kalkamadı. Çevredekilerin ihbar etmesiyle olay yerine JAK ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kar motorlarıyla olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, gencin ayağının haricinde başka bir yerinde kırık olup olmadığını kontrol etti. Titizlikle kayak ayakkabısı çıkarılan genç, kırık ayağı sabitlendikten sonra sedyeye alındı. Kar motorunun arkasına bağlanan kızaklı sedye ile yaklaşık 3 kilometre taşınan genç, Uludağ Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuna getirildi. Burada yapılan müdahalenin ardından genç Bursa merkezdeki hastaneye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.