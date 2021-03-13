Yavuzyıldırım: "Sağlık çalışanları fedakâr bir şekilde görevlerini yerine getiriyor"

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, 14 Mart Tıp Bayramı sebebiyle bir mesaj yayımladı. Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, "Sağlık çalışanlarımız, yarın bana ne olacak endişesi duymadan ya da bu endişeyi ön plana taşımadan, ‘Ben, hastalarıma ve insanlığa, nasıl bir fayda sağlarım’ düşüncesiyle bu süreci yaşadı ve görevini fedakâr bir şekilde yerine getirdi" dedi.

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"100 yılda bir gördüğümüz ama iliklerimize kadar hissettiğimiz ve istisnasız tüm sağlık çalışanlarımızın, emeğini tüm içtenliği ile verdiği bir dönemi yaşıyoruz. Bu dönemde sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek, ne kadar şükranlarımızı belirtsek, onların bu emeklerinin karşılığı olamayız. 14 Mart hepinizin bildiği gibi bir tıbbiyelilerin işgale direnişinin yıldönümü ve Tıp Bayramı olarak kutlanıyor. Aynen o dönem olduğu gibi günümüzde de başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanları, yine bir mücadeleye öncülük ediyorlar. O zaman düşmana karşı yapılan bu mücadele bugün de korona virüs ile karşımıza çıkan salgına karşı veriliyor. Bu mücadelede maalesef birçok arkadaşımızı kaybettik ve onları biz görev şehidi olarak kabul ediyoruz. Sağlık çalışanlarımız, yarın bana ne olacak endişesi duymadan ya da bu endişeyi ön plana taşımadan, ‘Ben, hastalarıma ve insanlığa, nasıl bir fayda sağlarım’ düşüncesiyle bu süreci yaşadı ve görevini fedakâr bir şekilde yerine getirdi. Bursa’daki tüm mesai arkadaşlarıma, sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye'de ve dünyada da salgın ile verilen mücadelede sağlık mensuplarını ayakta alkışlıyorum. Salgın sebebiyle 14 Mart Tıp Bayramı’nı istediğimiz gibi bir arada kutlayamıyoruz. Daha sağlıklı günlerde, sağlık çalışanlarının daha huzurlu ve mutlu olduğu günlerde yeni 14 Mart’ları kutlamak nasip olsun."

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