Bursaspor, Ankaraspor maçıyla çıkışa geçmek istiyor

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - Kara bulutları dağıtmak isteyen Bursaspor, kümede kalma mücadelesi veren Ankaraspor´u ağırlayacak. Yeşil beyazlılar, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak, yeni bir serinin hesaplarını yapıyor.
Son haftalarda aldığı sonuçlar nedeniyle Play-Off hattından uzak kalarak, Süper Lig umutlarını oldukça zora sokan Bursaspor, Spor Toto 1. Lig´in 26'ncı haftasında Ankaraspor´u ağırlayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu´nda yarın saat 19.00´da oynanacak olan mücadeleyi, Kocaeli bölgesi hakemlerinden Alper Çetin yönetecek. Çetin´in yardımcılıklarını Muhammet Yumak ve Ata Yıldırım yapacak.
PLAY-OFF UMUTLARI AZALDI
Bolu deplasmanındaki mağlubiyeti sonrasında Play-Off yarışında ağır bir yara alan Bursaspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor´un kazanmasıyla birlikte 10'uncu sıraya geriledi. 34 puanda kalan Bursa temsilcisinin ligde 10 galibiyeti, 4 beraberliği ve 11 mağlubiyeti bulunuyor. Ankaraspor ise, kümede kalmak için savaş veriyor. Yalnızca 16 puanı bulunan Ankara ekibi; 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyet ile 17'nci sırada yer alıyor.
BURSASPOR DÜŞÜŞTE
6 maçlık yenilmezlik serisinin ardından, son 7 maçında sadece bir kez galibiyete ulaşan Bursaspor, ikinci yarı ile birlikte büyük düşüş yaşıyor. Son 7 maçının da 5´ini kaybeden Bursa temsilcisi, bu sezon istikrarlı görüntüsüyle dikkat çeken kaleci Ataberk Dadakdeniz´den de kırmızı kart cezalısı olması sebebiyle yararlanamayacak. Bursa ekibi, Ankaraspor galibiyetiyle birlikte kara bulutları dağıtmak için mücadele verecek.
ANKARASPOR´A DEĞİŞİKLİKLER DE YARAMADI
Bu sezon 4 farklı teknik adamın çalıştırdığı Ankaraspor da, haftalardır kötü gidişatını sürdürüyor. Son 6 maçında galibiyete hasret kalan Ankara ekibinde, takımın başına getirilen Ümit Özat da sorunları önleyemedi. Özat yönetiminde 5 maça çıkan Ankaraspor, bu mücadelelerden 3 puan toplayabildi. Bu puanları da son 3 maçında alan Ankara temsilcisinin, 15'inci Balıkesirspor ile arasında da 10 puanlık fark bulunuyor. Konuk ekipte; Ali Ülgen ve Halil İbrahim Esen kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.
19'UNCU RANDEVU
İki ekip, daha önce 18 resmi karşılaşmada kozlarını paylaştı. Bu mücadelelerin 6´sını Bursaspor kazanırken, Ankara ekibi ise 4 maçta galibiyete ulaştı. Geride kalan 8 karşılaşmada ise taraflar, beraberliğe razı oldu. Bursaspor´un ev sahipliğindeki 7 mücadelede ise 3 kez ev sahibi galibiyete ulaşırken; 2´şer karşılaşma ise beraberlik ve Ankaraspor´un galibiyetiyle sonuçlandı.
SON MAÇLARDA BURSASPOR ÜSTÜNLÜĞÜ
Bursaspor ile Ankaraspor´un karşılaştığı son 5 maça bakıldığında Bursa ekibinin üstünlüğü dikkat çekti. Yeşil beyazlılar, bu süreçte 3 mücadelede galibiyete ulaştı. Ankaraspor ise yalnızca bir galibiyet alırken, bu sezonun ilk yarısında Ankara´da oynanan mücadele de 1-1´lik eşitlikle sonuçlandı. Aynı zamanda Bursaspor, rakibini evinde ağırladığı son iki maçtan da galibiyetle ayrılmasını bildi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-03-13 12:14:57
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