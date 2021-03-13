Helezon makinesinin altında kalan işçi, ağır yaralandı

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Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ(Bursa),(DHA)-BURSA´da çalıştığı iş yerinde üzerine helezon makinesi devrilen Afganistan uyruklu Pervis Nasuri (25), ağır yaralandı.

Kaza, Orhangazi ilçesindeki bir hayvan çiftliğinde meydana geldi. Çiftlikte çalışan Afganistan uyruklu Pervis Nasuri´nin üzerine yaklaşık 300 kilo ağırlığında helezon makinesi devrildi. Ağır yaralanan Nasuri, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. İlk tedavisinin ardından Bursa Şehir Hastanesi´ne sevk edilen Nasuri'nin hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2021-03-13 13:21:18



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