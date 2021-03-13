Perde İstiklal Marşı için açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Perde İstiklal Marşı için açıldı

İHA

Perde İstiklal Marşı için açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’üncü yılı anısına sahnelenen İstiklal Yolu Mehmet Akif adlı oyun izleyenleri hem duygulandırdı hem gururlandırdı.
İstiklâl Harbi'nin milli bir ruh içerisinde kazanılması amacıyla 1921'de Maarif Vekaleti tarafından düzenlenen şiir yarışmasına 724 şiir katılmış, kazanana para ödülü verileceği için Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, yarışmaya katılmak istememiştir. Burdur milletvekili Mehmet Âkif Ersoy, Maarif Vekili Hamdullah Suphi'nin ısrarı üzerine, Ankara'daki Taceddin Dergahı'nda yazdığı ve İstiklal Harbi'ni verecek olan Türk Ordusu'na hitap ettiği şiirini yarışmaya koymuştur. Yapılan elemeler sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 12 Mart 1921 tarihli oturumunda, Mehmet Âkif'in yazdığı şiir coşkulu alkışlarla kabul edilmiştir. Mecliste İstiklâl Marşı'nı okuyan ilk kişi dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver olmuştur. O günden bu yana tam 100 yıldır Türk milletini gururlandıran İstiklal Marşı’nın yazılış öyküsü, Büyükşehir Belediyesi Şhir Tiyatrosu tarafından sahneye taşındı.
Yönetmenliğini Kutlay Akbal, yönetmen yardımcılığını Sergen Bölük ve müziklerini Ömer Göktepeliler’in yaptığı İstiklal Yola Mehmet Akif adlı oyunun prömiyeri Tayyare Kültür Merkezi’nde yapıldı. Bir milletin yeniden doğuşunun simgesi İstiklal Marşı’nın yazılma öyküsünün anlatıldığı oyunda, Ankara’nın tozlu yollarında yeni meclis ile Taceddin Dergahı arasında geçen olaylar, tiyatrocuların mükemmel performasıyla sergilendi. Oyunda Mehmet Akif’i Suat Onur Çalık, Hamdullah Suphi’yi Aykan Yılmaz, Mustafa Kemal’i Günay Yunus Güney canlandırdı. Mehmet Eren Topçak 1. Mebus, Osman Murat Erten 2.Mebus, Volkan Yıldız 3. Mebus, Faruk Oğur 5.Mebus, Behlül Seçkin Kaymaz 6.Mebus, Serdar Soyer Hasan Basri Çantay ve Uğur Serener de Meclis Başkan Vekili olarak 100 yıl önce yaşananları aynı duyguyla izleyiciye aktardı.
İzleyicileri hem duygulandıran hem de gururlandıran oyun sonunda sahleye çıkan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, sergiledikleri performans nedeniyle tüm oyuncuları tebrik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mert Çokluk’un ölümünün üzeri kapatılıyor, Baba Bekir Çokluk: ‘Oğlum cinayete kurban gitti’
YEREL HABERLER Mert Çokluk’un ölümünün üzeri kapatılıyor, Baba Bekir ...
6,7 şiddetindeki Van depremi İnegöl'de canlandı
YEREL HABERLER 6,7 şiddetindeki Van depremi İnegöl'de canlandı
300 kiloluk makinenin altında sağ çıktı
YEREL HABERLER 300 kiloluk makinenin altında sağ çıktı
Bursa’daki 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoför konuştu: "Kazaya engel olamadım, üzgünüm"
YEREL HABERLER Bursa’daki 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoför ...
Helezon makinesinin altında kalan işçi, ağır yaralandı
YEREL HABERLER Helezon makinesinin altında kalan işçi, ağır ...
Sağlık çalışanları için hediyelik kitaplar
YEREL HABERLER Sağlık çalışanları için hediyelik kitaplar
Esnaf Kooperatifi Başkanı Avcı vefat etti
YEREL HABERLER Esnaf Kooperatifi Başkanı Avcı vefat etti
Bursa´da 4 kişinin öldüğü TIR faciasında şoför: Çarpmaya engel olamadım
YEREL HABERLER Bursa´da 4 kişinin öldüğü TIR faciasında şoför: ...
Hamile eşinin gözü önünde kocasını öldüren kişiye müebbet
YEREL HABERLER Hamile eşinin gözü önünde kocasını öldüren kişiye ...
Bursaspor, Ankaraspor maçıyla çıkışa geçmek istiyor
YEREL HABERLER Bursaspor, Ankaraspor maçıyla çıkışa geçmek istiyor
Bandodan minik öğrencilere moral konseri
YEREL HABERLER Bandodan minik öğrencilere moral konseri
Yavuzyıldırım: "Sağlık çalışanları fedakâr bir şekilde görevlerini yerine getiriyor"
YEREL HABERLER Yavuzyıldırım: "Sağlık çalışanları fedakâr bir ...
Dizdar: "Reform paketi, yeni yol haritamız"
YEREL HABERLER Dizdar: "Reform paketi, yeni yol haritamız"
Alper'i doğum gününde öldüren sanığa müebbet
YEREL HABERLER Alper'i doğum gününde öldüren sanığa müebbet
Bursaspor’un konuğu Ankaraspor
YEREL HABERLER Bursaspor’un konuğu Ankaraspor
Kayak yaparken ayağını kıran vatandaşın yardımına jandarma yetişti Uludağ’ın zirvesinde kayak yapan genç dengesini kaybedince ayağını kırdı
YEREL HABERLER Kayak yaparken ayağını kıran vatandaşın yardımına ...
Özer Matlı: "Reform paketinde yer alan düzenlemeler, yeni dönemde Türkiye'nin gücünü arttıracaktır"
YEREL HABERLER Özer Matlı: "Reform paketinde yer alan düzenlemeler, ...
Dağ yöresinde hayat kalitesi artıyor
YEREL HABERLER Dağ yöresinde hayat kalitesi artıyor
Dolmayan göletin kapakları açıldı, köylüler tepki gösterdi Bursa ovasını sulayan göletin suyunun boşa akmasına köylüler tepki gösterdi
YEREL HABERLER Dolmayan göletin kapakları açıldı, köylüler tepki ...
TÜGİAD Genel Başkanı Çevikel: "Reform paketi, umut verdi"
YEREL HABERLER TÜGİAD Genel Başkanı Çevikel: "Reform paketi, umut ...
Mudanya'da esnafa gece mühürü
YEREL HABERLER Mudanya'da esnafa gece mühürü
Müşteriye ‘salak’ dedi işinden oldu Müşteriye hakaret, tazminatsız kovulma sebebi O söz hem işinden hem tazminattan etti
YEREL HABERLER Müşteriye ‘salak’ dedi işinden oldu Müşteriye ...
Burun ameliyatı sonrası bunlara dikkat
YEREL HABERLER Burun ameliyatı sonrası bunlara dikkat
Bursa'da freni boşalan TIR dehşet saçtı; 4 ölü, 20 yaralı (8)
YEREL HABERLER Bursa'da freni boşalan TIR dehşet saçtı; 4 ölü, 20 ...