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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Suuçtu Şelalesi çağlıyor

İHA

Suuçtu Şelalesi çağlıyor

Mustafakemalpaşa’nın en önemli turizm alanı olan Suuçtu Şelalesi, karların da erimesiyle gürül gürül akmaya başladı.
Kışın donarak Pamukkale’yi andıran metrelerce yükseklikteki Suuçtu Şelalesi’nde eriyen kar yerini gürül gürül akan suya bıraktı. Doğa turizmi açısından Bursa’nın önemli destinasyon merkezleri arasında yer alan, etrafını saran kayın ağaçları ve yeşil bitki örtüsü ile doğa severlerin vazgeçilmez mekanları arasında yer alıyor. 38 metreden dökülen suyu ile dört mevsim seyrine doyum olmayan bir görüntü sunan Suuçtu Şelalesi ve Tabiat Parkı, Mart ayı ile birlikte kar sularıyla beslenen yüksek bir debiye kavuştu.
Havaların ısınmasıyla birlikte eriyen kar, kışın donma noktasına gelen şelaleyi gürül gürül akan suyla buluştururken, bölgeyi ziyaret edenler bu anın keyfini çıkarıyor. Bir yandan gürül gürül akan suyuyla yanına kimseyi yaklaştırmayan şelale, diğer yandan ziyaretçilerine kendine hayran bıraktırıyor.
Amatör fotoğrafçılardan doğa yürüyüşçülerine, dağcılardan kampçılara kadar bir çok insan; maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak günü birlik Suuçtu’yu ziyaret ediyor.
Havanında güzel olmasını fırsat bilerek Mustafakemalpaşa’ya 18 kilometre uzaklıktaki şelale çevresine aileleriyle birlikte gelen ziyaretçiler, farklı etkinliklerle mevsimin güzelliklerini yaşıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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