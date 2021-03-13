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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldırım'dan Mehmet Akif Ersoy'a vefa

İHA

Yıldırım'dan Mehmet Akif Ersoy'a vefa

Yıldırım Belediyesi, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla iki ayrı program düzenledi.
Yıldırım Belediyesi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıldönümü münasebetiyle Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy’u anmak hedefiyle iki ayrı program gerçekleştirdi. Programın ilki “İstiklal Gençliğinden Mehmet Akif’e Vefa” teması ile Edirnekapı Şehitliği'nde Mehmet Akif Ersoy’un kabri başında düzenlendi. Emir Sultan Cami önünden dua edilerek İstanbul’a uğurlanan ekip, Yıldırım Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu programa iştirak etti. Edirnekapı Şehitliği’nde yapılan program, İstanbul Yazarlar Birliği Başkanı Mahmut Bıyıklı’nın konuşması ile başladı. Yıldırımlı gençlere Akif’in Asım’ını anlatarak bu idealin nasıl gerçekleşeceğini aktaran Mahmut Bıyıklı, “Bu anlamlı ve tarihi bir günde sizlerle birlikte olmak, Akif ile birlikte olmak, Akif’in ziyaretçisi olmak büyük bir şeref. Türkiye’nin yeniden ‘Büyük Türkiye’ ideali ile geleceğe taşınması ve bu noktada yeni nesillere bir ruh aşısında bulunmak istiyorsak İstiklal Marşı’nı anlamak ve manasına derin bir yolculuk yapmak zorundayız. 100’üncü yıl bize büyük bir imkan sunuyor. Bu imkanı da değerlendiren Yıldırım Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. İnşallah yeniden bir dirilişin, yeniden bir toparlanışın merkezi buradan olacak. Akif hala bu toplumda yaşamaya hala bu topluma nefes olmaya, şifa sunmaya ve önerilerde bulunmaya devam ediyor. Bizim Akif’in Asım’ı olma idealini önce kendi içimizde sonra çevremizde yaşatmamız gerekmektedir" dedi.
Yıldırımlı gençlerin, İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını coşkuyla okumasıyla İstanbul’da biten programın ardından Bursa’da Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nde Yıldırım Belediyesi ve Bursa Teknik Üniversitesi’nin paydaşlığında İstiklal Marşı’nı ve Şairi Mehmet Akif Ersoy’u anmak adına “100. Yılında İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy” söyleşisi gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Doç. Dr. Mehmet Ulukütük’ün yapmış olduğu programa konuk olarak Prof. Dr. Mustafa Kara ve Yazar Metin Önal Mengüşoğlu katıldı. Programa katılan Prof. Dr. Mustafa Kara ve Yazar Metin Önal Mengüşoğlu, Mehmet Akif Ersoy’un çok bilinmeyen yönlerini ve İstiklal Marşı’nın ruhunu katılımcılara aktardı. Programın sonunda Yıldırım Belediyesi Kültür Yayınları’nın çıkarmış olduğu Mustafa Kara’nın “İstiklal Marşımızın Bülbülü Mehmet Akif Ersoy” kitabı katılımcılara hediye edildi.

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