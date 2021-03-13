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Bursa'daki tır faciasında 3 aracın altında kaldı, dehşet anlarını anlattı Tırın sebep olduğu kazan kurtulan genç adam: "Temmuz'da düğünüm var, kazadan şans eseri yaralı kurtulduğum için çok mutluyum"

İHA

Bursa'daki tır faciasında 3 aracın altında kaldı, dehşet anlarını anlattı Tırın sebep olduğu kazan kurtulan genç adam: "Temmuz'da düğünüm var, kazadan şans eseri yaralı kurtulduğum için çok mutluyum"

Bursa'da 4 kişinin öldüğü, 8'i ağır, 20 kişinin yaralandığı tır faciasında, hurdaya dönen aracından sağ çıkan genç adam dehşet anlarını anlattı.
İnegöl ilçesinde çalışan eşi Emel Gültekin'i görmek için yanına giderken tırın sebep olduğu kazada aracı hurdaya dönen ve o araç sağ çıkan Erhan Gültekin'in (27) 1 yıl önce evlendiği, pandemi sebebiyle düğün yapamadığı, Temmuz ayında düğün yapacağı öğrenildi.
Tırın çarptığı üç araç kendi aracını ezen ve pestili çıkan otomobilden şans eseri yaralı kurtulan Gültekin, sıkıştığı yerden itfaiye yardımıyla çıkarılmıştı.
Tedavisinin tamamlanmasıyla taburcu olan Erhan Gültekin, o dehşet anları şöyle anlattı. "Eşimi görmeye İnegöl'e gidiyordum. Tır karşı şeritten geldi. Tırın çarptığı araçlardan bir tanesini ben üzerime gelirken gördüm. O anda refleks yapıp kendimi aracın direğine doğru saklamaya çalıştım. Kendime geldiğimde üzerimde kazanın şoku vardı. etrafıma baktığımda bir süre ne olduğunu anlayamadım. O araçtan sağ çıkmam büyük bir şanstı. Araçta sadece benim bulunduğum kısım duruyor, onun dışında her yeri ezilmiş, benim aracım üzerinde de 2 tane araç vardı. Benim araca toplamda 3 araç çarpmış, bu araçtan sağ çıktığımı görenler büyük şaşkınlık yaşıyor, bu araçtan nasıl sağ çıktın diye soruyorlar" diye konuştu.
"Hayatta kalmamda emniyet kemerinin faktörü büyük"
Kazalarda emniyet kemerinin çok önemli olduğunu belirten Gültekin, "Benimde emniyet kemerim takılıydı. 1 yıllık evliyim pandemiden dolayı düğünümüzü yapamadık. Temmuz ayında düğün günümüzü aldık. İnşallah düğünüme gelen insanlar olacak" dedi"
Eşinin kazadan kurtulduğu için büyük mutluluk duyduğunu belirten Emel Gültekin, "Eşim çok şükür yaşıyor, düğünümüzü pandemiden dolayı yapamamıştık. şimdi çok mutluyum. Eşim İnegöl'e benim yanıma gelirken kaza geçirdi. Kazayı duyunca çok korktum" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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