Amerika'da gördü, Bursa'da siparişlere yetişemiyor Bursalı firma korona virüs sebebiyle talep gören karavan üretiminde 2021 taleplerini tamamladı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) liderliğinde hayata geçen URGE projeleri, sektörlerin ihracat kimliğini güçlendirmenin yanı sıra katma değerli üretim hedefine vizyon katıyor. Bursalı otomotiv firması, Amerika'da gördükleri karavan modellerini, Bursa'da üretmeye başladı. Tatlı telaşa kapılan firma, korona virüs sebebiyle rağbet gören karavan üretimine yetişemiyor.

NOSAB’ta 10 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren ve karoseri sektöründe üretiminin tamamını Avrupa’ya ihraç eden Bursalı otomotiv firması, URGE projesi ile gerçekleştirdiği ABD ziyaretinin ardından karavan üretimine başlama kararı aldı. Bursalı firmanın şimdiki hedefi ise bu alanda sektörde söz sahibi olmak.

BTSO öncülüğünde Ticaret Bakanlığı’nın destekleriyle hayata geçen 30’u aşkın URGE ve HİSER projesi firmaların yeni ihracat pazarlarına odaklanmasına ve kurumsal kimlik yapısının gelişmesine katkı sağlıyor. Sektörlerin talepleri doğrultusunda kurgulanan projelerden şimdiye kadar binin üzerinde firma faydalandı. Bursa Ticari Araç, Karoseri, Üst Yapı ve Tedarikçileri Sektörü URGE Projesi de devam eden projeler arasında yer alıyor. Proje üyesi Bursalı otomotiv firması da karoseri sektördeki üretim ve ihracat kapasitesine devam ederken, URGE projesinin katkısıyla rotasını yeni pazarlara çevirdi. Firmanın Yönetim Kurulu Üyesi Esra Yıldırım, karoseri alanında 2011 yılında otomotiv firmasını kurduklarını, sektörde kısa bir sürede önemli bir konuma yükseldiklerini belirtti. Yıldırım, BTSO öncülüğünde Ticaret Bakanlığı’nın destekleriyle hayata geçen Bursa Ticari Araç, Karoseri, Üst Yapı ve Tedarikçileri Sektörü URGE Projesi’nin kendilerine büyük katkı sağladığını söyledi.

Esra Yıldırım, üretimlerinin tamamını ihraç ettiklerini vurguladı. Müşterinin beğenisi ve talepleri doğrultusunda minibüs, otobüs araçlar ürettiklerini ifade eden Yıldırım, “Bütün ürünlerimizi butik olarak üretiyoruz. Kendimiz tasarlıyoruz. Ürün gamımız oldukça çeşitli. 2. fabrikamızı da geçen sene salgın öncesinde bünyemize kattık. Tüm Avrupa’ya ihracat yapıyoruz. İstihdamımız her geçen gün artıyor. Yurtdışında kendi firmalarımız var. Günden güne büyüyen ve gelişen bir şirketiz” dedi.

Araçların tasarımlarını müşterilerden gelen taleplere göre şekillendirdiklerini ifade eden Yıldırım, “Yurt dışından farklı tasarım talepleri geliyor. Piyasa koşulları değiştikçe biz de buna ayak uydurarak değişimi sağlıyoruz. Daha kaliteli ürünleri Avrupa’ya satmak zorundayız. İçinde kullanılan malzemeler en son kalite olmak zorunda. Bizim için en önemli nokta kalite” diye konuştu.

Korona virüs sebebiyle zorlu geçen 2020 yılının ardından yeni yılda ArGe çalışmalarına daha fazla önem verdiklerini ifade eden Yıldırım, 2 yeni ürün araç hazırladıklarının altını çizdi. Yıldırım, “Ürünlerimizden birisi motor home karavan dediğimiz ürünümüz. Diğeri de düşük tabanlı daha çok şehir içinde ulaşımda kullanılan şehir içi otobüslerine yönelik bir ürün. 2021 yılı için güzel hedeflerimiz var. Firma olarak 2021 sipariş listemizi doldurduk. Farklı sektörler yönelik yaptığımız yatırımlardan dolayı bunun karşılığını almaya başladık. İşlerimiz şu an güzel gidiyor. Gelecek için umutluyuz” şeklinde konuştu.

BTSO’nun liderliğinde Ticaret Bakanlığı’nın destekleriyle devam eden Karoseri UrGe Projesi’nde aktif olarak yer aldıklarını kaydeden Yıldırım, projenin şirketin vizyonuna güç kattığını dile getirdi. Pandemi öncesinde UrGe üyeleriyle yaptıkları ABD ziyaretinin ardından yeni bir vizyonla Bursa’ya geldiklerini ifade eden Yıldırım, “ABD programında karavan firmalarını ziyaret etme imkanı bulduk. ABD’de çok çeşitli ürün gruplarını görme imkanı bulduk. Bu bize farklı fikirler kattı. Daha doğrusu bir vizyon kattı. Ekibimizle bu alanda neler yapabiliriz, neler tasarlayabiliriz diye konuştuk. Bu alanda hızlı bir şekilde somut adımlar atmaya karar verdik. Çok güzel bir ürün çıkardığımızı düşünüyorum. Aslında çok eşi olmayan bir ürün. Beklentimiz yüksek. Bu alanda en iyisi olmak için üretimlere start verdik. Firma olarak ürün gamına karavanı da eklemiş olduk. Bu alanda pastadan daha fazla pay almayı istiyoruz.” açıklamalarında bulundu.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın projelerinin firmalara önemli bir vizyon kazandırdığını dile getiren Yıldırım, “Daha önce BTSO’nun neler yapabileceğinin ve yeteneklerinin farkında değildik. URGE sayesinde Odamızın bize gerçekten destek olmak için orada olduğunu fark ettik. URGE ile birlikte her şey çok değişti. Yani odamızın aslında neler yaptığını daha iyi görmeye başladık. Karoseri firmaları içten içe büyüyen, ihracat rakamları çok büyük boyutlara yükselmektedir. Bizler URGE projesini daha da büyütelim ve geliştirelim istiyoruz. Sektör temsilcilerimizle iletişimimiz kuvvetlendi. BTSO olarak neler yapılabilir gibi birçok avantajları da görüyoruz. Etkileşimimiz devam edecek. Odamıza çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz” dedi.

