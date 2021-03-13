Güzel havayı gören sahile akın etti

Bursa'da hafta sonu yasaklarının kalkmasıyla beraber güzel havayı fırsat bilen Bursalılar Mudanya sahillerine akın etti.

Geçtiğimiz hafta yasak olmamasına rağmen yağmurlu havadan dolayı kapalı alanlarda kalan Bursalılar, bu hafta ise sahillere akın etti. Bursa'nın sahil ilçelerinden biri olan Mudanya'da vakit geçiren vatandaşlar, genel olarak sosyal mesafe ve maske kurallarına riayet ettiği gözlendi. 2 haftalık yeni risk haritası önümüzdeki pazartesi günü açıklanacak.

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