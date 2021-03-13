Kapana yakalanan ayı, kurtarıldı

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Muammer İRTEMHasan BOZBEY/ BURSA (DHA)BURSA´da ormanlık alanda kapana yakalanan ayı, jandarma ve belediye ekiplerince kurtartıldı.

Orhangazi ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürle Mahallesi´ndeki ormanlık alanda bir ayının kapana takıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden Jandarma ve Orhangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kapana yakalanan ayıyı sakinleştirici iğne yaptıktan sonra kapandan kurtardı. Ayı, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar 2´nci Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Hasan BOZBEY

2021-03-13 16:21:35



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