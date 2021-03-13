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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bursa'da 4 kişinin öldüğü, 8'i ağır, 20 kişinin yaralandığı kazanın ardından gözaltına alınan TIR şoförü Faruk E. (51) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Huzeyfe ÖZDEMİR/ BURSA (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Huzeyfe ÖZDEMİR

2021-03-13 17:50:19



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