İnegöl Belediyespor - Spor Toto: 3-0

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)SALON: İnegöl

HAKEMLER: Hakkı Demiralay, Pınar Elma

İNEGÖL BELEDİYESPOR: Nikola, Todor, Bertuğ Öndeş, Caner Çiçekoğlu, Bahov, Ahmet Arslan (Caner Dengin, Ahmet Emre Çetinkaya, Ahmetcan Büyükgöz)

SPOR TOTO: Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Wallace, Ali Deniz Yılmaz, Kemal Kayhan, Gelinski (Murat Tokgöz, Deniz İvgen, Ferreira, Kadir Cin, Amel, İbrahim Emet)

SETLER: 25-21, 28-26, 26-24

SÜRE: 104 dakika (32, 35, 37)AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, play-off ilk maçında deplasmanda 3-0 kaybettiği maçın rövanşında Spor Toto'yu İnegöl Spor Salonu´nda ağırladı. Maçı 3-0 kazanan Bursa ekibi, durumu 1-1´e getirdi ve seriyi final maçına taşıdı. İnegöl Belediyespor, 16 Mart Salı günü deplasmanda oynanacak maçı kazanması halinde Avrupa´ya gitmeyi garantileyecek. DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-03-13 18:31:29



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