Bursaspor’da Ankaraspor maçı hazırlıkları tamamlandı

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Bursaspor, TFF 1. Lig’in 26. haftasında sahasında oynayacağı Ankaraspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Yeşilbeyazlı futbolcular, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

TFF 1. Lig’in 26. haftasında yarın saat 19.00’da Ankaraspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yaptığı antrenman ile tamamladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas pres oyunuyla devam etti. Yeşilbeyazlı takım antrenmanı koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla sonlandırdı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

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