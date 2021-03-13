Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)SALON: Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Semih Vural, Polat Parlak
TOFAŞ: De Vaughn Akoon Purcell 12, Tomislav Zubcic 26, Berk Uğurlu 6, Jeremy Simmons 6, Tarik Phillip 20, Semaj Christon 9, Alihan Demir 5, Batın Tuna 2, Muhsin Yaşar 3
BEŞİKTAŞ ICRYPEX: Şehmus Hazer 18, James Kumar Blackmon 15, Ercan Osmani 17, Markell Davon Johnson 4, Alperen Şengün 25, Egehan Arna, Joel Dewayne Berry Ii 7, Furkan Haltalı, Mehmet Yağmur
1'İNCİ PERİYOT: 16-22
DEVRE: 46-38
3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-60
5 FAUL: 34.12 Muhsin YaşarING Basketbol Süper Ligi´nin 24'üncü hafta mücadelesinde TOFAŞ, sahasında ağırladığı Beşiktaş Icrypex´i son anları büyük heyecana sahne olan maçta 89-86 yendi.
Mücadele karşılıklı sayılarla başlarken, Ercan Osmani ile pota altında etkili olan İstanbul ekibi, 5'inci dakikayı 7-13 önde geçti. Devamında, Şehmus ve Johnson´ın sayılarıyla fark çift hanelere çıktı. Tarik ve Akoon Purcell´in sayılarıyla TOFAŞ farkı azaltırken, ilk periyot konuk ekibin 16-22´lik skor avantajıyla sonuçlandı.
İkinci periyodun ilk dakikalarına etkili başlayan TOFAŞ, 12-0´lık serisi sonrasında skoru 30-24´e getirdi. Zubcic´in devreye girmesiyle oyun üstünlüğünü eline alan Bursa temsilcisi, Beşiktaş Icrypex´in dönüş çabalarına, hücumda bulduğu sayılarla izin vermedi. Soyunma odasına TOFAŞ´ın 46-38´lik üstünlüğü ile gidildi.
Dönüşte her iki ekip de daha disiplinli bir savunma ile mücadele verirken, Tarik´in basketi sonrası 25'inci dakika ev sahibinin 58-50´lik üstünlüğü ile geçildi. Bu bölümde her iki takım da rakibine kolay hücum şansı tanımazken, son anlarda Alihan, Batın ve Tarik´ın elinden sayılar bulan TOFAŞ, final periyoduna 67-60 önde başladı.
Beşiktaş Icrypex, son periyoda iyi bir başlangıç yaparak üst üste bulduğu sayılarla farkı eritti. Alperen Şengün ile etkili olan konuk ekip, 36'ncı dakikaya girilirken 76-77 öne geçti. Maçın bitimine 1.19 dakika kala Blackmon´un basketiyle İstanbul ekibi skoru 81-85´e getirdi. Ancak pes etmeyen TOFAŞ, önce Tarik ve Berk´in sayılarıyla 28 saniye kala 86-86´lık eşitliği sağladı.
Mücadelenin bitimine 4 saniye kala faul kazanan TOFAŞ´ta Zubcic hata yapmadı ve skoru 88-86´ya getirdi. Son saniyede Ercan Osmani´nin dış atış isabetiyle İstanbul ekibi, maçı kazandığını düşünerek parkede büyük sevinç yaşadı. Ancak pozisyonun tekrarını izleyen hakemler Osmani´nin yan çizgiye bastığını belirleyerek basketi iptal etti. Christon ile faul atışını değerlendiren TOFAŞ ise, maçı 89-86 kazandı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Nilüfer Gürkan DURAL
2021-03-13 19:33:21
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