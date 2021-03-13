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TUTUKLANDI

Bursa'da 4 kişinin öldüğü, 8'i ağır, 20 kişinin yaralandığı kazanın ardından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen TIR şoförü Faruk Eskiçırak, Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Eskiçırak, tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2021-03-13 20:54:22



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