Bursa'da 27 yıl cezası olan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı

Rasim Öztekin ile ilgili acı gerçek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'da 27 yıl 7 ay kesilmiş hapis cezası bulunan şahıs yakayı ele verdi.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Alaaddin Bey Mahallesi'nde ikamet eden ve aranan 27 yaşındaki T.E., Osmangazi Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

27 yıl 7 ay kesilmiş hapis cezası bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından, Asayiş Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.