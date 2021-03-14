'Sintine boşaltıldığı' iddiası Sahil Güvenlik'i harekete geçirdi



Kazım BULUT-Abdulselam UĞUR/BURSA,(DHA)MARMARA Denizi´nin Gemlik açıklarında, bir gemiden denize boşaltılan sintine olduğu tahmin edilen atık, havadan görüntülendi. Sahil Güvenlik ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.

Marmara Denizi´nin Gemlik açıklarında, bir geminin pis su ile makine ve kazan dairesinden akan yağları depoladığı sintine bölgesinde biriken atığı denize boşalttığı iddia edildi. İçerisinde kimyasal maddelerin de olduğu ileri sürülen atık, su yüzeyinin kirlenmesine neden oldu. Geminin sintine atığını denize boşalttığı anlar ise tek motorlu bir uçak pilotu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denize bırakılan maddenin ne olduğunu belirlemek için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Abdulselam UĞUR-Kazım BULUT

2021-03-14 11:17:39



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