Bursa'da kalabalık grubun kavga ettiği anlar kameraya yansıdı

Rasim Öztekin ile ilgili acı gerçek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'da kalabalık iki grubun birbirine girdiği anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Merinos Parkı'nda iki grup arasında meydana geldi. Parkta bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla çektiği o anlarda ise, kalabalık iki grubun birbirine girdiği ve çevredekilerin yatıştırdığı anlar görüntülere yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.