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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TFF 1. Lig: Bursaspor: 3 - Ankaraspor: 1

İHA

TFF 1. Lig: Bursaspor: 3 - Ankaraspor: 1

TFF 1. Lig 26. haftasında Bursaspor sahasında Ankaraspor’u ağırladı. Mücadele, Bursaspor'un 31'lik galibiyetiyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar
1. dakikada Burak Kapacak, sol kanattan ceza alanına doğru sürdüğü topa uzak mesafeden sert vurdu. Top az farkla auta gitti.
2. dakikada Emirhan Aydoğan’ın ortasına kale önünde ayak uzatan Berat Altındiş, topa dokunamadı. Bursaspor bariz gol şansından faydalanamadı.
8. dakikada Sikiru Olatunbosun, ceza sahası içinde buluştuğu topta rakibini de ekarte ederek çıkardığı şutu kaleci Canberk Yurdakul kurtardı.
15. dakikada Onur Atasayar’ın sol kanattan verdiği pas sonucu kaleci ile karşı karşıya kalan Berat Altındiş, çektiği şutu kaleci Tomas Mejias kurtardı.
20. dakikada Sikiru Olatunbosun sol çaprazdan ceza sahasına hızlı bir giriş yaparak kaleci ile karşı karşıya kaldı. Golcü oyuncunun çıkardığı şutta açıyı iyi kapatan kaleci Canberk Yurdakul başarı sağladı.
28. dakikada Mahmut Akan’ın pasına iyi hareketlenen Erdem Çetinkaya’ın sağ çaprazdan sert vuruşu az farkla auta gitti.
33. dakikada Sikiru Olatunbosun’un pasında ceza sahasında topla buluşan Mehmet Burak Tarlabölen, sol ayağıyla sert vuruşunda top ağlarla buluştu. 01
39. dakikada İsmail Çokçalış’ın yerden yaptığı ortaya Burak Kapacak tekte düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 11
51. dakikada İsmail Çokçalış’ın sağdan sağ kanatta verdiği pasa tekte vuran Ramazan Keskin, topu ağlara gönderdi. 21
54. dakikada Ramazan Keskin’in pasında topu alır almaz kaleye gönderen Burak Kapacak’a, kaleci Mejias izin vermedi.
69. dakikada Burak Kapacak ceza sahası çizgisinin üstünden sert vuruşunu kaleci kurtarırken, aynı dakika içinde bu kez de Onur Atasayar’ın vuruşuna kaleci Tomas Mejias izin vermedi ve top kornere çıktı.
78. dakikada Burak Altıparmak’ın serbest vuruştan yaptığı ortaya iyi hareketlenen Cüneyt Köz, kale önünde topla buluştu. Tecrübeli futbolcu yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 31
89. dakikada Batuhan Altıntaş kornerden gelen topa iyi bir kafa vuruşu yaptı. Ancak top az farkla kalenin üstünden auta gitti.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Alper Çetin xx, Muhammet Yumak xx, Ata Yıldırım xx
Bursaspor: Canberk Yurdakul xxx, İsmail Çokçalış xxxxx, Onur Atasayar xxxx (Kerem Şen dk. 80 ?), Cüneyt Köz xxx, Emirhan Aydoğan xx, Ozan İsmail Koç x (Ramazan Keskin dk. 36 xxx), Burak Kapacak xxx, Taha Altıkardeş xxx, Burak Altıparmak xxx, Batuhan Kör x (Furkan Emre Ünver dk. 79 xx), Berat Altındiş x (Aykut Akgün dk. 36 xx)
Yedekler: Deniz Aydın, Hasan Basri Ünal, Şamilcan Bahçeli, Eren Güler, Hamza Arıkan, Çağatay Yılmaz
Teknik Direktör: Mustafa Er
Ankaraspor: Tomas Mejias xx, Ercan Yazıcı xx, Levent Gülen xx, Mahmut Akan x (Engin Bekdemir dk. 37 xx), Jovan Blagojevic xx, Alec Mudimu x (Darko Bodul dk. 57 xx), Barış Zeren xx, Basit Umar xx (Batuhan Altıntaş dk. 74 x), Erdem Çetinkaya xx, Sikiru Olatunbosun xx, Mehmet Burak Tarlabölen xx (Gökhan Akkan dk. 58 xx)
Yedekler: Berk Balaban, Fatih Kızılkaya, Azad Toptik, Tuğrul Başkan
Teknik Direktör: Ümit Özat
Goller: Mehmet Burak Tarlabölen (dk. 33) (Ankaraspor), Burak Kapacak (dk. 39), Ramazan Keskin (dk. 51), Cüneyt Köz (dk. 78) (Bursaspor)
Sarı Kartlar: Onur Atasayar, Burak Kapacak, Emirhan Aydoğan (Bursaspor), Erdem Çetinkaya (Ankaraspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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