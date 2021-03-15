Bursasporlu futbolcular isyan bayrağını çekti "Bir kuruş maaş alamayan tek futbolcu grubuyuz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursasporlu futbolcular isyan bayrağını çekti "Bir kuruş maaş alamayan tek futbolcu grubuyuz”

İHA

Bursasporlu futbolcular isyan bayrağını çekti "Bir kuruş maaş alamayan tek futbolcu grubuyuz”

Bursaspor’un tüm futbolcuları ortak bir açıklama yaptı. Yeşilbeyazlı futbolcular, tek kuruş para alamadıklarını belirttikleri bir bildiri yayımladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor Kulübü’nün A takım futbolcuları isyan bayrağını çekti. Sezon başında bu yana maaşlarının yatmamasından şikayet eden yeşilbeyazlı futbolcular, Ankaraspor galibiyeti sonrası kamuoyu ile bir belge paylaştı. Belgede yazan ifadeler şu şekilde: “Sezon başından bu yana Türk futbolunun 5 büyük kulübünden biri olan Bursaspor futbol takımı olarak yaşadığımız sıkıntıları bir de hep beraber aktarmak istiyoruz. Bu onurlu arma altında, köklü bir camianın mensupları olarak bilinmesini istediğimiz bir gerçek var; biz liglerimizde sezon başından bu yana bir kuruş maaş alamayan tek futbolcu grubuyuz. Elbette ekonomik sıkıntılar var ve elbette şartlar ağır. Ancak biz bu kulübe gönül verenlerin başını eğmemek adına aylardır büyük fedakarlıklar yaparak mücadele ediyoruz. Verilen senetlerin geçersiz çıkması, primlerin bile gecikmesi, aylardır personele maaşlarının yatmaması normal kabul edilmemeli. Başarı için gereken güven ve samimiyet ortamı hiç bir şekilde sağlanamazken çözüme yönelik verilen sözler defalarca kez tutulmalı aksine sorunlar daha da derinleşti. Amacımız sezonun bitimine yaklaşık 50 gün kala birilerini hedef göstermek değil, kendi gerçeğimizi kamuoyuyla paylaşmak. Kent büyüklerimizin, camia büyüklerimizin somut, samimi ve net bir şekilde harekete geçmesini, bizim hak edişlerimiz için toplanan desteklerin takipçisi olmalarını istiyoruz. Biz bu değerli formayı terleten grup olarak değer görmek istiyoruz. Bugüne kadar her koşulda savaştık, bu formaya sahip çıktık, sezon sonuna kadar da çıkmaya devam edeceğiz. Bu konuyu kamuoyuyla bu şekilde paylaşmak durumunda kaldığımız için taraftarımızdan ve camiamızdan "biz" özür diliyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ümit Özat: “Maç kaybettiğimizde tesiste insan içine çıkmak bile zor oluyor”
YEREL HABERLER Ümit Özat: “Maç kaybettiğimizde tesiste insan içine ...
Fazlı Tan: “Kazandığımız için mutluyuz”
YEREL HABERLER Fazlı Tan: “Kazandığımız için mutluyuz”
Bursaspor - Ankaraspor: 3-1
YEREL HABERLER Bursaspor - Ankaraspor: 3-1
TFF 1. Lig: Bursaspor: 3 - Ankaraspor: 1
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Bursaspor: 3 - Ankaraspor: 1
Bursaspor - Ankaraspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bursaspor - Ankaraspor (EK FOTOĞRAFLAR)
TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 - Ankaraspor: 1 (İlk yarı sonucu)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 - Ankaraspor: 1 (İlk yarı ...
Bursaspor - Ankaraspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bursaspor - Ankaraspor (EK FOTOĞRAFLAR)
Bursaspor - Ankaraspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bursaspor - Ankaraspor (FOTOĞRAFLAR)
'Avrupa Leylek Köyü'nde Yaren leylek bereketi
YEREL HABERLER 'Avrupa Leylek Köyü'nde Yaren leylek bereketi
TOFAŞ'tan Beşiktaş Icrypex maçına ilişkin açıklama
YEREL HABERLER TOFAŞ'tan Beşiktaş Icrypex maçına ilişkin açıklama
Taş ocağındaki trafoda patlama; 1'i ağır 3 yaralı/Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Taş ocağındaki trafoda patlama; 1'i ağır 3 yaralı/Ek ...
İnegölspor'da futbolcu ile tribündekiler arasında gergin anlar
YEREL HABERLER İnegölspor'da futbolcu ile tribündekiler arasında ...
Taş ocağında trafo patladı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Taş ocağında trafo patladı: 3 yaralı
İnegölspor-Niğde Anadolu FK: 0-2
YEREL HABERLER İnegölspor-Niğde Anadolu FK: 0-2
Taş ocağındaki trafoda patlama; 1'i ağır 3 yaralı
YEREL HABERLER Taş ocağındaki trafoda patlama; 1'i ağır 3 yaralı
Yaren Leylek'i görmek isteyenler, köye akın etti
YEREL HABERLER Yaren Leylek'i görmek isteyenler, köye akın etti
Bursa’nın ilk müze kütüphanesine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Bursa’nın ilk müze kütüphanesine yoğun ilgi
Bursa'da kalabalık grubun kavga ettiği anlar kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Bursa'da kalabalık grubun kavga ettiği anlar kameraya ...
İnegöl’de unutulmaya yüz tutmuş kültürler yaşatılıyor
YEREL HABERLER İnegöl’de unutulmaya yüz tutmuş kültürler yaşatılıyor
Yıldırım Belediyesi’nden 120 yaşındaki Emine Teyzeye hasta yatağı yardımı
YEREL HABERLER Yıldırım Belediyesi’nden 120 yaşındaki Emine Teyzeye ...
(Özel) Bursa'daki tır faciasına saniyeler kala yeni görüntüler ortaya çıktı Akiniş rampasında freni patlayan tır son sürat rampadan inerken arkasından gelen sürücü tarafından görüntülendi Sürücü 100 kilometre hız ile yokuş aşağı seyrettiği halde tıra yetişemediğini, tırın dörtlü flaşörlerini yaktığını, büyük bir ihtimalle freninin patlamış olabileceğini çektiği videosunda anlattı
YEREL HABERLER (Özel) Bursa'daki tır faciasına saniyeler kala yeni ...
Suriyeli küçük Ziyad bombardımanda kör olan babasının gözü oldu
YEREL HABERLER Suriyeli küçük Ziyad bombardımanda kör olan babasının ...
Gemlik Körfezi'ndeki kirliliğin sebebi belirlendi Marmara Denizi'nde bir geminin etrafında oluşan beyaz örtünün gemiden kaynaklı olmadığı, fitoplankton patlaması denilen doğal bir olay olduğu belirtildi
YEREL HABERLER Gemlik Körfezi'ndeki kirliliğin sebebi ...
Bursalı sağlıkçılar için 14 Mart Tıp Bayramı klibi
YEREL HABERLER Bursalı sağlıkçılar için 14 Mart Tıp Bayramı klibi