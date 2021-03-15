Bursa'nın İznik ilçesinde bir çiftçinin tarlasında yetiştirdiği 6.5 kiloluk turp görenleri şaşkına çeviriyor.

Çakırca Mahallesi'nde ailesiyle birlikte çiftçilik yapan Rıdvan Yağcı, tarlasında yetiştirdiği turpları toplarken turplardan birinin büyüklüğü karşısında hayrete düştü. Yerden çıkardığı turpu Çakırca köy meydanındaki hale götürüp tartan Yağcı, turpun 6,5 kilo olduğunu gördü. Tarlasında yetiştirdiği sebzelerin tamamen hormonsuz olduğunu belirten Yağcı, yetiştirdiğimiz ürünlerin tamamı organiktir. Suladık, çapasını yaptık evlatlarımız gibi bakımlarını yapıp baya uğraştık, emek verdik. Biz de tahmin etmiyorduk bu kadar büyük olabileceğini. Çıkardık, köy meydanına götürdük, tarttık 6.5 kilo çıktı. Hiçbir hormon vermedik. Turpun büyüklüğü karşısında hayrete düştük" dedi.

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