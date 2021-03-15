TÜBİTAK tarafından 814 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası etkinlikleri kapsamında Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi tarafından 'Bilim okulda, bilim her yerde' sloganıyla düzenlenen etkinlik, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yapıldı.

TÜBİTAK tarafından 814 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası nedeniyle 'Bilim okulda, bilim her yerde' sloganıyla düzenlenen etkinlikler, Sivrihisar ilçesine bağlı Nasrettin Hoca Mahallesi'ndeki Nasrettin Hoca İlkokulu ve Ortaokulu'nda yapıldı. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi eğitmenleri anlık tepkime deneylerinden oluşan eğlenceli, interaktif bilimsel gösteriler gerçekleştirdi. Daha sonra sınıflarında gruplara ayrılan öğrenciler, eğitmenler tarafından verilen çeşitli bilimsel atölyelere katıldı. 'Takımyıldızı Küpü', 'Roketini Fırlat', 'Gece Avcısı Baykuş' ve “İskelet Sistemi” atölyeleri ile öğrencilere bilimsel çalışmalar yaptırıldı.

Etkinliğe katılan TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkan Yardımcısı Bekir Çengelci, öğrencilerin Türkiye'ye bilim ve teknoloji alanında büyük gururlar yaşatacaklarına inandıklarını söyledi. TÜBİTAK olarak Bilim ve Teknoloji Haftası'nı ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutladıklarını dile getiren Çengelci, “Bu heyecana ortak oluyoruz. Bu çerçevede 81 ilde bilim söyleşisi, bilim kampları, çevrimiçi etkinler gibi birçok etkinlikle halkımızla bilim ve teknoloji heyecanını yaşıyoruz. Bugün zekâsıyla tüm dünyaya ün salmış Nasreddin Hoca'dan ilham alan gençlerimizle bir aradaydık. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi eğitmenlerimize katkılarından ötürü teşekkürlerimi sunuyorum.. Onlarla çeşitli etkinlikler yaptık. Özellikle köylerdeki okullarımızı ziyaret ediyoruz. Gerçekten onların heyecanını görmek bizi de mutlu ediyor. Çünkü buradaki öğrencilerimiz bizim geleceğimiz. İnşallah Türkiye'ye bilim ve teknoloji alanında büyük gururlar yaşatacaklar. Biz buna şahit olduk' diye konuştu.

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