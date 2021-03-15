Cüneyt Köz: “Sonuna kadar Play-Off’u zorlayacağız"

Bursaspor’un tecrübeli futbolcusu Cüneyt Köz, 31 kazanılan Ankaraspor maçıyla ilgili olarak, “Hedefsiz kalmamak için iyi bir galibiyet oldu. Sonuna kadar da PlayOff’u zorlayacağız” yorumunda bulundu.

TFF 1. Lig’in 26. haftasında Ankaraspor’u 31 yenen Bursaspor’da futbolcuların morali yerine geldi. Yeşilbeyazlı takımın tecrübeli futbolcusu Cüneyt Köz, yayıncılı kuruluşa yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Takımı rahatlatan golü attığım için mutluyum. Ama önemli olan üç puandı. Biz Bursaspor olarak iç saha, dış saha fark etmeksizin her maça üç puan için çıkıyoruz. İlk yarı iyi değildik. Ama beklenen geri dönüşü yaptık. Skoru da koruduk. Ankaraspor da can derdinde. Biz de hedefsiz kalmamak için iyi bir galibiyet oldu. Sonuna kadar da PlayOff’u zorlayacağız. Zor dönemden geçiyoruz. Hastalıklar ve sakatlıklar oldu. Farklı pozisyonlarda oynamak zorunda kalıyoruz. Bize yakışan mücadeleyi göstermeye çalışıyoruz. Bursaspor armasına yakışan oyunu da oynamaya devam edeceğiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.