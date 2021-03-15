Mustafa Er: “Sizinle gurur duyuyorum”

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, cezası sebebiyle kulübede yer alamadığı Ankaraspor maçı sonrası, sosyal medya hesabından futbolcularının fotoğrafını paylaşarak, “Sizinle gurur duyuyorum” yorumunda bulundu.

TFF 1. Lig’in 26. haftasında Bursaspor’un Ankaraspor’u 31 mağlup ettiği maçta cezası sebebiyle kulübede yer almayan yeşilbeyazlı takımın teknik direktörü Mustafa Er, sosyal medya hesabından futbolcularını kutladı. Akhisaspor’la oynanan maç sonrası PFDK tarafından 3 maçla cezalandırılan 41 yaşındaki teknik adam, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’ndan izlediği maç sonrası, oyuncularının da galibiyet sevincini paylaştığı karenin altına, “Sizinle gurur duyuyorum” yorumunda bulundu. Mustafa Er’in bu paylaşımı, Bursaspor taraftarınca da beğeni yağmuruna tutuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.