Bursa'nın kalbindeki sağlık üssü hızla yükseliyor Bursa’da bin 281 yataklı hastane 2 yıl sonra hizmete açılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'nın kalbindeki sağlık üssü hızla yükseliyor Bursa’da bin 281 yataklı hastane 2 yıl sonra hizmete açılacak

İHA

Bursa'nın kalbindeki sağlık üssü hızla yükseliyor Bursa’da bin 281 yataklı hastane 2 yıl sonra hizmete açılacak

Bursa’da şehrin merkezindeki bin 281 yataklı Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi inşaatına tekrar başlandı. Planlamalara göre hastane 2 yıl içinde hizmete girecek.
Bursa’nın sağlık alanında büyük ihtiyacını karşılayacak olan Acemler’deki Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi’nin yapımına 2017 yılında başlanmıştı. Ancak müteahhit firmanın iflas etmesi üzerine yüzde 40’ı tamamlanan hastanenin inşaatı durdu. Yeni bir firma ile yapılan anlaşma gereği 2 ay önce inşaata tekrar başlandı. Hastane inşaatının 2 yıl zarfında bitirilmesi plânlanıyor. 188 erişkin yoğun bakım yatağı, 43 yeni doğan yoğun bakım yatağı, 224 poliklinik ve 32 ameliyathaneden oluşacak olan hastane toplam 1281 yatak kapasiteli olacak. Yatak kapasitesindeki artışla hastane inşaatı bittiğinde Bursa’nın adeta Şehir Hastanesi olacak.
AK Parti Bursa milletvekilleri Mustafa Esgin, Refik Özen, Atilla Ödünç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz’la beraber proje yürütücüleri, daire başkanları inşaatta incelemelerde bulundu.
“800 günlük yapım süresi var”
Hastane bahçesinde açıklama yapan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, “Bu hastanemizin inşaatı başladıktan sonra ara verilmek durumunda kaldı. Bu çeşitli şehir efsanelerine de sebep oldu. Buradaki ara vermenin gerekçesi daha önce ihaleyi alan firmanın bir ekonomik sıkıntıya girmesiydi. Şu anda yeni ihale ile birlikte işçiler sahada çalışıyor. İnşaatın kendi bünyesinde çalışmalar başladı. 800 günlük bir yapım süresi var. Bu 800 günün de 2 ayı geçti. Yaklaşık 2 yıl sonra burayı bitirip bin 200 yatak kapasitesi ile güzel bir hastane ilimize kazandırılmış olacak. Daha önceki katkılarının yanında bu inşaatımıza da ciddi katkı veren Sönmez Holding katkısı mevcut.
Bursa'mıza hayırlı olsun” dedi.
“Bursa’da sağlık alanında 7 milyar TL bütçe oluşturuldu”
AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti’nin en önem verdiği hususların başında sağlık geldiğini ifade ederek, “Vatandaşlarımızın sağlığı ile alâkalı ona dokunabilecek yönde hizmetlerimizi sürdürmek istiyoruz. Çok şükür Bursa’da sağlık alanında yaptığımız yatırımlar 5 milyar TL’den fazla bütçeyi oluşturdu. Hafif raylı sistemi koyduğumuz zaman 7 milyar liradan fazla Bursa özelinde sağlık yatırımımız mevcut. Bundan sonraki süreç içerisinde diğer yatırımlarımızı halkımızın hizmetine sunmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.
“Memleket Hastanesi 2 yıl içinde açılacak”
Milletvekili Mustafa Esgin, “Ali Osman Sönmez Hastanemizin ikmalinin yapılması ile birlikte yüzde 40 tamamlanması olan bu hastane 2 yıl içinde bitirilmesi hedefleniyor. AK Parti iktidarının en önemli özelliğinin birisi sağlık alanında yaptığı yatırımlardır. Bursa’da bu anlamda 68 sağlık yatırımı oldu bunların da 26 tanesi hastaneydi. Şehir Hastanesi’nin Covid19 sürecinde ne kadar büyük anlam ifade ettiği ortaya çıktı. Bu noktada AK Parti’ye muhalefet etmekle Türkiye’ye muhalefet etmeyi birbirine karıştıran zihniyetlerin ne kadar millet için yanlış yolda olduklarını ifade etmek isterim. Yatırımlarımız Covid sürecine rağmen devam ediyor. Harmancık hastanemiz başladı. Harmancık’la birlikte ilçelerde bütün hastaneleri tamamlamış oluyoruz. Bir parantezi de Memleket Hastanesine açmak durumundayız. Bu hastanemizde 2 yıl içinde tamamlanarak eş zamanlı olarak burası ile birlikte Bursalıların hizmetine 2023 yılında girecektir” diye konuştu.
“Stadyumu 365 gün kullanılan bir alan haline getirmek istiyoruz”
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hastanenin 2 yıl içinde tamamlanmasının plânlandığını kaydederek, “Bu çalışmaların tamamını dediğimiz zaman zarfında yapmayı hedefliyoruz. Hemen yanında stadyumumuz var. Stadyum 2 haftada bir kullanılan yılda 1820 kez kullanılan bir yer ama takdir ederseniz ki hastane 365 gün hizmet veriyor. Burada çok hassas olunması gerekiyor. Her halükarda metro istasyonun yanında olması büyük bir kazançtır. Beraberinde yapacağımız bağlantılar, otoparkla beraber, bu bölge daha değer kazanacaktır. Biz stadyumu 365 gün kullanılan bir alan haline getirmek istiyoruz. Ona dair de bazı çalışmalarımız var. Bu 2 yıl tamamlandığında saat gibi çalışan bir yapıyı ortaya çıkartacağız. Aynı zamanda Çekirge Devlet Hastanesinin buraya çekilmesiyle beraber Bursa sağlık konusunda önemli bir üs olacak. Planlamayı doğru yapmak adına üzerinde ciddi çalışmalar yaptık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İnegöl Belediyesi’nden istihdama katkı
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesi’nden istihdama katkı
Mustafa Er: “Sizinle gurur duyuyorum”
YEREL HABERLER Mustafa Er: “Sizinle gurur duyuyorum”
Bursaspor'a elektrik şoku
YEREL HABERLER Bursaspor'a elektrik şoku
Oyun oynadığı kardeşini kolonya döküp yaktı
YEREL HABERLER Oyun oynadığı kardeşini kolonya döküp yaktı
20 yıllık laboratuvarlar bağışlarla yenilendi
YEREL HABERLER 20 yıllık laboratuvarlar bağışlarla yenilendi
Mudanya Belediyesi internet ağını genişletiyor
YEREL HABERLER Mudanya Belediyesi internet ağını genişletiyor
Ramazan Keskin: “Zor günler geçiriyorduk”
YEREL HABERLER Ramazan Keskin: “Zor günler geçiriyorduk”
Bursaspor’un elektrikleri kesildi Büyükşehir Belediye Stadyumu ve Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri karanlığa büründü
YEREL HABERLER Bursaspor’un elektrikleri kesildi Büyükşehir Belediye ...
Cüneyt Köz: “Sonuna kadar Play-Off’u zorlayacağız"
YEREL HABERLER Cüneyt Köz: “Sonuna kadar Play-Off’u zorlayacağız"
Bursaspor’un golcü ismi Burak Kapacak cezalı duruma düştü
YEREL HABERLER Bursaspor’un golcü ismi Burak Kapacak cezalı duruma ...
4 kişinin ölümüne neden olan TIR'ın kaza öncesi trafikte görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER 4 kişinin ölümüne neden olan TIR'ın kaza öncesi ...
Bilim her yerde
YEREL HABERLER Bilim her yerde
Bursaspor'da futbolcular isyan etti
YEREL HABERLER Bursaspor'da futbolcular isyan etti
Gelin, taksit ödeme kavgasında kaynanasını yaraladı Gelin kaynana taksit yüzünden mahkemelik oldu
YEREL HABERLER Gelin, taksit ödeme kavgasında kaynanasını ...
Bursa'da ölümüne yolculuk Bursa'da TIR'ın arkasına asılan çocuğun tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Bursa'da ölümüne yolculuk Bursa'da TIR'ın arkasına ...
Doktorlara bayram ziyareti
YEREL HABERLER Doktorlara bayram ziyareti
Kahveli baklava yaptı, siparişlere yetişemiyor "40 yıl hatırı olsun" dedi, kahveli baklava yaptı
YEREL HABERLER Kahveli baklava yaptı, siparişlere yetişemiyor "40 ...
Sufi yolu belgesel çekimleri İznik'te yapıldı
YEREL HABERLER Sufi yolu belgesel çekimleri İznik'te yapıldı
İl Sağlık Müdürü Dr.Yavuzyılmaz: 'Aşı karşıtlığına itibar etmeyin!'
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Dr.Yavuzyılmaz: 'Aşı karşıtlığına ...
6.5 kiloluk turp görenleri hayrete düşürüyor İznikli çiftçi tarlasında 6.5 kiloluk turp yetiştirdi
YEREL HABERLER 6.5 kiloluk turp görenleri hayrete düşürüyor İznikli ...
Bursaspor taraftarı yönetimi istifaya davet etti
YEREL HABERLER Bursaspor taraftarı yönetimi istifaya davet etti
Bursasporlu futbolcular isyan bayrağını çekti "Bir kuruş maaş alamayan tek futbolcu grubuyuz”
YEREL HABERLER Bursasporlu futbolcular isyan bayrağını çekti "Bir ...
Ümit Özat: “Maç kaybettiğimizde tesiste insan içine çıkmak bile zor oluyor”
YEREL HABERLER Ümit Özat: “Maç kaybettiğimizde tesiste insan içine ...
Fazlı Tan: “Kazandığımız için mutluyuz”
YEREL HABERLER Fazlı Tan: “Kazandığımız için mutluyuz”