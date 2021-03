Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - ING Basketbol Süper Ligi´nde TOFAŞ Beşiktaş Icrypex maçının yankıları sürüyor. Her iki kulüpten de konu ile ilgili olarak açıklamalar gelirken, İstanbul ekibi tarafından yapılan kural hatası başvurusunun ardından Basketbol Federasyonu'nun (TBF) alacağı karar bekleniyor.

ING Basketbol Süper Ligi´nin 24. haftasında TOFAŞ Basketbol Takımı ile Beşiktaş Icrypex, Bursa´da karşı karşıya geldi. Mücadelenin bitimine 3.5 saniye kala hücum eden Beşiktaş Icrypex, Ercan Osmani´nin dış atış isabetiyle skoru 88-89´a getirdi. Sürenin de sona ermesiyle, konuk ekibin teknik heyet ve oyuncuları parkede büyük sevinç yaşarken; mücadelenin hakemleri son pozisyonu yeniden izleme kararı aldı. Görüntülerden Osmani´nin yan çizgiye bastığı belirlenirken, basket iptal edilerek, hücum hakkı TOFAŞ Basketbol Takımı´na geçti. Bitime 1 saniye kala faul hakkı kazanan TOFAŞ Basketbol Takımı´nda Semaj Christon´ın bir atışından yararlanmasının ardından zorlu randevu 89-86 Bursa ekibi lehine sonuçlandı.

BEŞİKTAŞ ICRYPEX: MAÇIN BAŞ HAKEMİ, AÇIK BİR KURAL HATASINA SEBEBİYET VERMİŞTİR

Beşiktaş Icrypex, konu ile ilgili olarak kural hatası yapıldığı yönünde başvuruda bulundu. İstanbul ekibinin açıklamasında, "Karşılaşmanın baş hakemi, maç saatinin sıfırlanması anında basketbolcumuz Ercan Osmani´nin atmış olduğu üç sayılık basketi 'Anlık Tekrar Sistemi´nde izlemiş ve kuralların kendisine tanımadığı bir yetkiyi kullanarak Osmani´nin basketini geçersiz sayarak açık bir kural hatasına sebebiyet vermiştir" ifadeleri kullanıldı.

Müsabakanın sona ermesiyle takım kaptanı Mehmet Yağmur, hakem masasına giderek maç kağıdına kural hatası olduğunu gerekçe göstererek imza atarken, kural hatasıyla ilgili dilekçe de salonda görevli federasyon yetkililerine sunuldu.

TOFAŞ SPOR KULÜBÜ: KARARLARIN SADECE BASKETBOL SÜPER LİGİ YÖNETİM ESASLARI VE YÖNERGELERİYLE VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

TOFAŞ Spor Kulübü de, konuya ilişkin açıklama yaptı. İki takımın ciddi bir emek, alın teri ve basketbol severlerin keyifle izleyebildiği güzel bir mücadele örneğinin ortaya koyulduğu vurgulanan açıklamada, bu emek ve alın terine saygı duyulması gerektiği belirtildi.

TOFAŞ Spor Kulübü´nün açıklamasında, "Parke içerisindeki oyunun yönetimiyle ilgili kurallar Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları´nda açıkça belirtilmiş, karşılaşmanın hakemleri de bu esaslar doğrultusunda kuralları uygulayarak; ilgili pozisyonda Anlık Tekrar Sistemi´nde görüntülerin izlenmesi sonrası şutu atan oyuncunun `saha dışı ihlalini´ tespit ederek kararlarını uygulamıştır. Oyunun içerisinde kazanmak kadar kaybetmenin doğallığını her zaman kabul eden bir kulüp olarak, `hakkıyla´ kazanabilmenin her sonuçtan daha önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinci; 11 Şubat 2018 tarihinde Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi´nde oynanan Beşiktaş-Tofaş karşılaşmasının en kritik bölümünde '24 saniye hücum süremizin dolmasına rağmen verilen 2 sayılık basketimizin geçersiz sayılması gerektiğini' ifade ederken de taşıyorduk bugün de aynı bilinç ile hareket etmeye devam ediyoruz. Basketbol oyunuyla ilgili kararların sadece Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları ve yönergeleriyle verilmesi gerekmektedir. Saha içerisindeki oyunu yönetmekle yükümlü olan hakemlere tanınan yetkiler ve Anlık Tekrar Sistemi´yle ilgili kurallar ve talimatlar da açıktır. Maçın sonucuna yapılan itiraz başvurusu sonrası yaşanılacak süreç ve verilecek kararın, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından ilgili yönetmeliklere göre yönetileceğine dair inancımız tamdır" ifadelerine yer verildi.

KURALLAR NE DİYOR?

Konu ile ilgili olarak Türkiye Basketbol Federasyonu´nun Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları´nda 34. maddede yer alan Anlık Tekrar İzleme Sistemi´ne (IRS) ilişkin bilgiler veriliyor.

34.2.1. maddede "Bir periyodun ya da ekstra periyodun sonunda müsabaka saatinde zaman kalmadığında (00:00) şut atıldığında hakemler sadece aşağıdaki durumlan belirlemeye yetkilidir" ifadeleri yer alırken, bunun devamındaki 34.2.4. madde de "Eğer şut zamanında atıldıysa, şut atan basketbolcunun saha dışı ihlali yapıp yapmadığı" bilgileri yer aldı.

TOFAŞ´IN ATIFTA BULUNDUĞU FAİR-PLAY ÖRNEĞİ

TOFAŞ Spor Kulübü´nün bir başka atıfta bulunduğu, 11 Şubat 2018 tarihinde ise, Fair-Play örneği yaşanmıştı.

Buna göre; 18'inci hafta maçında TOFAŞ, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş Sompo Japan'ı Kenny Kadji'nin bitime 3 saniye kala attığı basket sonrasında 59-60 yendi. Büyük heyecana sahne olan ve her basketin önem kazandığı maçın 4'üncü çeyreğinde ise yaşanan durum, oyunun güzelliğini bir kez daha ortaya çıkardı. Maçın bitimine 5.35 dakika kala Tony Crocker, pozisyonu smaç basketiyle bitirirken 24 saniyelik sürenin dolduğu yönünde Beşiktaş Sompo Japan teknik heyeti tarafından itirazlar yapıldı. TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene ise hakemlerin yanına giderek sürenin dolduğunu ve basketin geçerli olmadığını söyledi. Bunun üzerine pozisyonu yeniden izleyen Başhakem Yener Yılmaz basketi iptal etti.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

