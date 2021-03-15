BTSO, üyelerinin yanında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BTSO, üyelerinin yanında

İHA

BTSO, üyelerinin yanında

COVID19 salgını döneminde üyelerine yönelik önemli çalışmalara imza atan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), 1 Mart sonrasında başlayan ve kontrollü normalleşme olarak adlandırılan yeni dönemde İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelge kapsamında denetim ekipleri oluşturdu. Ekipler, firmaları ziyaret ederek hazırlanan bilgilendirme afişleri ile çalışanlar için siperlik dağıtımı yaparak denetimlerini gerçekleştiriyor.
BTSO, pandemi döneminde çok sayıda projeyi hayata geçirdi. TOBB öncülüğünde hayata geçen Nefes Kredisinin yanı sıra kriz masası, dijital iletişim platformları, online eğitimler, vefa destek grupları, sağlık çalışanlarına yönelik destekler, protokolün katıldığı istişare toplantıları gibi önemli adımlar atan BTSO, bu hamlelerine kontrollü normalleşmenin uygulanmaya başlandığı mart ayı itibariyle de devam ediyor.
Pandemi döneminde bütün iletişim platformlarını faal bir şekilde kullanmaya gayret gösteren BTSO, 1 Mart sonrasında başlayan ve kontrollü normalleşme olarak adlandırılan yeni dönemde İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge kapsamında ‘oda denetim ekipleri’ oluşturdu. BTSO’ya bağlı işletmelerde denetim ve rehberlik faaliyetleri gerçekleştiren ekipler şehir merkezindeki farklı bölgelerde yer alan firmaları ziyaret ederek, kısmi kısıtlamaların uygulandığı süreç ve temizlik, mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulunuyor.
Restoran ve kafe gibi hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmalara yönelik afişler hazırlayan BTSO, şimdiye kadar tarihî çarşı ve hanlar bölgesinin yanı sıra şehrin farklı mevkilerindeki firmalarda denetim ve rehberlik hizmeti verirken, firmaların çalışan sayısı kadar siperlik ve bilgilendirme afişi dağıtımı gerçekleştirdi.
Tarihi çarşı ve hanlar bölgesinde yer alan BTSO üyelerine yönelik siperlik dağıtımı yapıldı. Meclis üyesi Erdinç Şentürk, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın pandemi döneminde başta çarşı esnafı olmak üzere sektör temsilcilerinin talep ve önerilerini ilgili makamlara ilettiğini belirterek, “Pandemi boyunca odamız, üyelerinin yanında olmaya ve onların derdini dinlemeye özen gösterdi. Birçok talebimizin sonuçlanmasında odamızın öncülük ettiğini biliyoruz. Bu noktada BTSO Başkanımız İbrahim Burkay ve yönetim kuruluna teşekkür ederim.”
BTSO 27. Meslek Komite Üyesi Erol Çağlayan ise, bir yıldır yoğun bir şekilde etkisini gösteren virüs salgını döneminde BTSO’nun yoğun bir çalışma temposu sergilediğini belirtti. BTSO’nun üyelerinin yanında olduğunu her zaman hissettirdiğini ifade eden Çağlayan, “Salgın döneminde çarşı esnafı zor bir dönemden geçti. Biz de komite olarak üyelerden gelen her talebi BTSO’ya ilettik. Odamız bu konuda bizleri yalnız bırakmadı. BTSO’ya sektörümüze yönelik katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'ya yağmur, Uludağ'a kar geliyor
YEREL HABERLER Bursa'ya yağmur, Uludağ'a kar geliyor
TOFAŞ - Beşiktaş Icrypex maçına ilişkin federasyonun kararı bekleniyor
YEREL HABERLER TOFAŞ - Beşiktaş Icrypex maçına ilişkin federasyonun ...
Kutsal emanetler yola çıktı
YEREL HABERLER Kutsal emanetler yola çıktı
Başkan Işık, sağlık kahramanlarının gönlünü aldı
YEREL HABERLER Başkan Işık, sağlık kahramanlarının gönlünü aldı
Bursa'nın kalbindeki sağlık üssü hızla yükseliyor Bursa’da bin 281 yataklı hastane 2 yıl sonra hizmete açılacak
YEREL HABERLER Bursa'nın kalbindeki sağlık üssü hızla ...
İnegöl Belediyesi’nden istihdama katkı
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesi’nden istihdama katkı
Mustafa Er: “Sizinle gurur duyuyorum”
YEREL HABERLER Mustafa Er: “Sizinle gurur duyuyorum”
Bursaspor'a elektrik şoku
YEREL HABERLER Bursaspor'a elektrik şoku
Oyun oynadığı kardeşini kolonya döküp yaktı
YEREL HABERLER Oyun oynadığı kardeşini kolonya döküp yaktı
20 yıllık laboratuvarlar bağışlarla yenilendi
YEREL HABERLER 20 yıllık laboratuvarlar bağışlarla yenilendi
Mudanya Belediyesi internet ağını genişletiyor
YEREL HABERLER Mudanya Belediyesi internet ağını genişletiyor
Ramazan Keskin: “Zor günler geçiriyorduk”
YEREL HABERLER Ramazan Keskin: “Zor günler geçiriyorduk”
Bursaspor’un elektrikleri kesildi Büyükşehir Belediye Stadyumu ve Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri karanlığa büründü
YEREL HABERLER Bursaspor’un elektrikleri kesildi Büyükşehir Belediye ...
Cüneyt Köz: “Sonuna kadar Play-Off’u zorlayacağız"
YEREL HABERLER Cüneyt Köz: “Sonuna kadar Play-Off’u zorlayacağız"
Bursaspor’un golcü ismi Burak Kapacak cezalı duruma düştü
YEREL HABERLER Bursaspor’un golcü ismi Burak Kapacak cezalı duruma ...
4 kişinin ölümüne neden olan TIR'ın kaza öncesi trafikte görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER 4 kişinin ölümüne neden olan TIR'ın kaza öncesi ...
Bilim her yerde
YEREL HABERLER Bilim her yerde
Bursaspor'da futbolcular isyan etti
YEREL HABERLER Bursaspor'da futbolcular isyan etti
Gelin, taksit ödeme kavgasında kaynanasını yaraladı Gelin kaynana taksit yüzünden mahkemelik oldu
YEREL HABERLER Gelin, taksit ödeme kavgasında kaynanasını ...
Bursa'da ölümüne yolculuk Bursa'da TIR'ın arkasına asılan çocuğun tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Bursa'da ölümüne yolculuk Bursa'da TIR'ın arkasına ...
Doktorlara bayram ziyareti
YEREL HABERLER Doktorlara bayram ziyareti
Kahveli baklava yaptı, siparişlere yetişemiyor "40 yıl hatırı olsun" dedi, kahveli baklava yaptı
YEREL HABERLER Kahveli baklava yaptı, siparişlere yetişemiyor "40 ...
Sufi yolu belgesel çekimleri İznik'te yapıldı
YEREL HABERLER Sufi yolu belgesel çekimleri İznik'te yapıldı
İl Sağlık Müdürü Dr.Yavuzyılmaz: 'Aşı karşıtlığına itibar etmeyin!'
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Dr.Yavuzyılmaz: 'Aşı karşıtlığına ...