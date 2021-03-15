Osmangazi’de metrûk binalar yıkılıyor

Osmangazi Belediyesi, Küplüpınar Mahallesi’nde şikâyetlere sebep olan metrûk binayı yıktı.

Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde tespit edilen metrûk binalar tek tek yıkılıyor. İnsanların can ve mal güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra madde bağımlılarının mekânı olan metrûk binaların tespitini yapan ekipler, son olarak Küplüpınar Mahallesi Cami Sokak üzerinde yer alan binayı yıktı. Mahalle sakinleri söz konusu binanın madde bağımlıları tarafından kullanıldığını belirterek, “Metrûk binanın yıkılması bütün mahalleyi sevindirdi. Harâbe binayı yıkan Osmangazi Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.

Metrûk binaların, güvenlik riskinin yanı sıra çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet verdiğini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Belediye olarak şikâyetler alıyoruz. Muhtarlarımız ve mahalle sakinlerinden gelen yıkım taleplerini değerlendirerek, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkımlarını gerçekleştiriyoruz. Mevzuat çerçevesinde mücadelemizi sürdürüyoruz” dedi.

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