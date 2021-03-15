Mustafakemalpaşa'da su kesintisi

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamidiye Mahallesi, Güven Sokak, Nehir Sokak, Onat Sokak, Dursunbey Caddesi, Fevzipaşa Caddesi ve civarında 17.03.2021 17.04.2021 tarihleri arasında, 10:00 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

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