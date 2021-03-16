19 yaşındaki genç, arı sütü üretiminde Çin’e rakip

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

19 yaşındaki genç, arı sütü üretiminde Çin’e rakip

İHA

19 yaşındaki genç, arı sütü üretiminde Çin’e rakip

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde organik arıcılık yapan 19 yaşındaki Fahrettin Şükrüoğlu, hem okuyor, hem de 81 vilâyete arı sütü tedarik ediyor.
Sahip olduğu 300 adet arı kovanıyla, hiçbir koruyucu madde içermeyen arı sütü üreten 19 yaşındaki genç, sindirim sağlığını destekleyerek belirli kanser türlerini önlemeye yardımcı olan bu ürünü Türkiye’deki işletmelere ihraç eden Çin’e rakip olmayı hedefliyor. Arı sütü üretimine 12 yaşında başlayan ve beş yıl süren çıraklık eğitimini Mustafakemalpaşa’nın kırsal Behram Mahallesi’nde 5 dönümlük bir işletme kurarak taçlandıran Fahrettin Şükrüoğlu, ilk sezonunda 39 kiloluk arı sütü üretimiyle bir rekora imza attı.
Genç üretici, bir tatlı kaşığı fiyatı 70 ile 100 TL olan, kilosu ise 7 bin ile 10 bin TL’den alıcı bulan arı sütünün pandemi sürecinde bağışıklık sistemlerini güçlendirmek isteyenlerin yöneldiği başlıca gıdalardan biri olduğunu kaydetti.
Yalnızca bahar aylarında üretilen arı sütünün insan sağlığı için faydalı olduğunu söyleyen Fahrettin Şükrüoğlu, “Biz gençler, kendimize bir çalışma alanı ararken sürekli aklımızda bir soru işareti bulunur. Ben bu sorunun cevabını arılarda buldum. Bu işe 12 yaşında, Türkiye’nin bu alandaki usta üreticilerinden Halil Bilen’in yanında başladım. 5 yıl ustamın yanında çalıştıktan sonra geçen mevsim ilk arı sütü üretimimi tamamladım. Bu yıl tam gücümüzle yeni mevsime hazırlanıyoruz. Bakanlığımızın bize verdiği destekleri değerlendirerek kendimizi üretim sahalarında yetiştirdik. Arı sütü üretimini, çıraklık eğitimim sonucunda kendi işletmemde yapma kararı aldım. Geçen yıl pandemi süreci ile birlikte okulların tatil olmasıyla işletmede daha yoğun çalışma imkânı buldum. Sezon sonunda yüksek miktarda süt elde etmiş olduk. 39 kiloluk bir üretimle bizim için müthiş bir üretim yılı geçirdik” şeklinde konuştu.
Arı sütü üretiminin uzun soluklu bir üretim modeli olduğunu dile getiren Şükrüoğlu, “Arı sütü, işçi arının süt bezlerinden salgılanan baloncuklardan, polen ve bal ile desteklenen ve ana arının doğum sürecinden hayatının sonuna kadar beslendiği bir sıvıdır. Larvaların ilk dönem gelişmesi için tek gıda maddesidir. Doğal yolla arı sütü üretimi nisaneylül ayları arasında yapılır. Yine bu teknikle bir kovandan 2025 g arı sütü elde edilebilir” dedi.
İthâlâta karşı yerli üretim
Anadolu Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Raklamcılık Bölümü 2. sınıf öğrencisi Fahrettin Şükrüoğlu,
Türkiye’de 80 bin arıcının bulunduğunu, 30 işletmenin ise arı sütü üretimi yaptığını belirtti.
Türkiye’nin en genç arı sütü üreticisi olan Şükrüoğlu en büyük hedefinin ise yerli arı sütünü tüketicilerle buluşturmak olduğunu ifade etti.
Genç arıcı şöyle konuştu, “Biz gençlerin üretim alanlarında bulunmaları çok önemli. Bakanlığımızın bu konuda bize desteklerini değerlendirmemiz gerekiyor. Mesleğimi seviyorum. Türkiye’de arı sütü çok fazla ithâl ediliyor. Özellikle Çin bu konuda önde. Fakat bu ülkeden gelen arı sütü, nişasta bazlı ve çok fazla koruyucu madde içeriyor. Bunların 3 aylık raf süresi var. Doğal arı sütü ise 4 ila 6 derecelerde bir yıl dayanır. Arı sütü ithâlâtını asgariye indirmek, yerine ürettiğimiz yerli arı sütlerini tüketicilerle buluşturmak ilk hedefim.”
Tecrübelerini Mustafakemalpaşa’da düzenlenen arıcılık kurslarında bu alanda ilerlemek isteyenlerle de paylaşan Şükrüoğlu, “Nasıl ki Kemalpaşa tatlısı bölgemizin markasıysa, arı sütü de bu değere ulaşabilir. Arı sütünü Mustafakemalpaşa’nın marka ürünlerinden biri hâline getirmek istiyorum. Yaşadığımız şehrin iklim şartları, polen zenginliği ve sürekliliği arı sütü üretiminde başka yerlerde bulunmayan avantajlara sahip” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polisle kovalamacanın ardından yakalanan sürücünün arkadaşı 'Beni de gözaltına alın"
YEREL HABERLER Polisle kovalamacanın ardından yakalanan sürücünün ...
Bursa'da bazı feribot seferleri iptal edildi
YEREL HABERLER Bursa'da bazı feribot seferleri iptal edildi
Radyo programcısı, dinleyicisi tarafından silahla öldürüldü (2)
YEREL HABERLER Radyo programcısı, dinleyicisi tarafından silahla ...
Bursa'da kan donduran cinayette şok ifade: "Radyo programını beğenmediğim için öldürdüm" Radyo programcısının katil zanlısı 6 araç değiştirip, 4 farklı evde saklanmış
YEREL HABERLER Bursa'da kan donduran cinayette şok ifade: "Radyo ...
İnegöl'de gün batımı görenleri mest etti
YEREL HABERLER İnegöl'de gün batımı görenleri mest etti
Radyo programcısı, dinleyicisi tarafından silahla öldürüldü
YEREL HABERLER Radyo programcısı, dinleyicisi tarafından silahla ...
Bursa'da kaza: 1 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da kaza: 1 yaralı
Mustafakemalpaşa'da su kesintisi
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa'da su kesintisi
Gemlik’te temizlik işlerinde büyük tasarruf dönemi
YEREL HABERLER Gemlik’te temizlik işlerinde büyük tasarruf dönemi
İnegölspor'da Hasan Erkin Şimşir dönemi
YEREL HABERLER İnegölspor'da Hasan Erkin Şimşir dönemi
Bursa’da radyo programcısını öldüren maskeli zanlı güvenlik kamerasına yansıdı Radyocuyu öldüren zanlı cinayet öncesinde keşif yaptığı ortaya çıktı
YEREL HABERLER Bursa’da radyo programcısını öldüren maskeli zanlı ...
4 kişinin ölümüne neden olan TIR'ın kaza öncesi trafikte görüntüleri ortaya çıktı (2)
YEREL HABERLER 4 kişinin ölümüne neden olan TIR'ın kaza öncesi ...
Bursa'da omuz atma tartışmasında yumruklar havada uçuştu
YEREL HABERLER Bursa'da omuz atma tartışmasında yumruklar havada ...
Gençlerin 'Omuz atma' tartışması kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Gençlerin 'Omuz atma' tartışması kameraya yansıdı
Mahalleyi uçurmakla tehdit etmişti...Şimdi de tırpanla saldırdı Bursa'da doğalgaz borusunu patlatan, daha sonra çaydanlıkla saldıran kadın bu sefer de komşularla tırpanla kavga etti Mahalle sakini: '' Biz öldükten sonra kadınlar ölüyor diye haber yapmayın''
YEREL HABERLER Mahalleyi uçurmakla tehdit etmişti...Şimdi de ...
Bursaspor Divan Kurulu, Başkan Erkan Kamat ve yönetimini istifaya davet etti
YEREL HABERLER Bursaspor Divan Kurulu, Başkan Erkan Kamat ve ...
Bursa siyaseti cenazede buluştu Aysel Hallaçoğlu son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Bursa siyaseti cenazede buluştu Aysel Hallaçoğlu son ...
Erikli yeni nesil Premium şişesinde
YEREL HABERLER Erikli yeni nesil Premium şişesinde
Osmangazi’de metrûk binalar yıkılıyor
YEREL HABERLER Osmangazi’de metrûk binalar yıkılıyor
İnegölspor'da teknik direktör Şahin ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER İnegölspor'da teknik direktör Şahin ile yollar ...
Başkan Erdem sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutladı
YEREL HABERLER Başkan Erdem sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı ...
Doğalgaz borusunu patlatan kadın komşularıyla yine kavga etti: O anlar kamerada
YEREL HABERLER Doğalgaz borusunu patlatan kadın komşularıyla yine ...
Osmangazi yeni yollarla gelişiyor Çamlık ve Çınar Cadde birbirine bağlandı
YEREL HABERLER Osmangazi yeni yollarla gelişiyor Çamlık ve Çınar ...
İznik'te köpeklere kuduz aşısı
YEREL HABERLER İznik'te köpeklere kuduz aşısı