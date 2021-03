Uzman Diyetisyen Veysel Ciğerli: "Çocuklardan bizim istediğimiz kadar besin tüketmesini beklememiz yanlış"

Çocukların doğdukları ilk günden beri her şeyi en iyi ve doğru tüketmeleri için ailelerin büyük çaba gösterdiğini belirten Uzman Diyetisyen Veysel Ciğerli, "Ancak bizim istediğimiz kadar besin tüketmelerini beklememiz de uygun olmayacaktır" dedi.

Ailelerin her şeyin en tazesini, en iyi pişirme yöntemleri ile çocuklara sunmak için çabaladığını ifade eden Özel Medicana Bursa Hastanesi Uzman Diyetisyen Veysel Ciğerli, "Biz bütün bu çabalarımızı yaparken çocuklardan istediğimiz kadar besin tüketmediklerinin farkına varıyoruz. İşte bütün olay burada başlıyor aslında. Bizim istediğimiz kadar besin tüketemiyorlar. Ancak tüketmelerini beklememiz de uygun olmayacaktır. Çocuklarımıza sağlıklı beslenmeyi öğretirken farklı yöntemlerle işe başlamanın vakti geldi. Hedefimiz, çocuklarımıza yeterli ve dengeli beslenmeyi öğreterek, diğer taraftan da yemek yemeyi sevdirmek olsun. Çocuklarınız yemek tabaklarından korkmasın. Porsiyon kontrolüne dikkat edilmeli. Kendi tabağımıza aldığımız yemek miktarı ile çocuğunuzun tabağındakini eşit ölçüde koyarsanız çocuğunuz yemeğe başlamadan önce olumsuz düşüncelere sahip olacaktır. Bu yüzden miktarları en azdan başlayalım. Çocuklarınıza yemek konusunda baskı yapmayın. Onlarında besin seçimleri olacaktır. Fakat bu durumda biz o besinleri neden tüketmemiz gerektiğinden, faydalarından bahsedersek akılda kalarak yemesi gerektiği bilincine sahip olacaklardır. Çocuklarınıza eğlenceli tabaklar hazırlayın. Beğenmediği bir yemeği değişik sunumlarla çocuğunuza sunarak o besini çok daha eğlenceli bir şekilde yemelerini sağlayabilirsiniz. Çocuklarınıza yemek saatlerini öğretin ve yemek için yeterli zamanı tanıyın. Aile olarak yemek saatleriniz olmalı ve çocuk o saatler dışında ana yemek yenmeyeceğinin farkına varmalıdır. Çocuğunuza yemeğini bitirmesi için acele ettirmeyin, fakat o saatte yemeğini yemediyse de başka bir zaman yemek yiyemeyeceğinin farkına varmalıdır" dedi.

Çocukların aileleri taklit ettiğini ifade eden Ciğerli, "Özellikle okul öncesi çağlardaki çocuklar için ebeveynler, öğretmenleri, akrabaları sürekli gözlem altındalardır. Örneğin ebeveynlerden birisi yemek masasında bir sebzeyi sevmediğini dile getiriyor ise çocuktan siz o sebzeyi yemesini lütfen beklemeyin. Bu yüzdendir ki yemek masasında sevmediğimiz besin olsa dahi mutlaka yememiz gerektiğinin çocuğumuz açısından önemli olduğunu bilelim. Ebeveynler olarak örnek olmanız gerektiğini unutmayalım. Çocuklarınızla alışveriş yapın. Alışveriş yaparken besinleri tanıtalım. Sağlıklı ya da sağlıksız besinlerinin faydalarından bahsederek alışveriş yaparsak çocuklarımızın aklında daha kalıcı olacaktır. Yemekle ödüllendirmeyin veya cezalandırmayın. Ceza ve ödül sistemi çocuklarınızda ileride yeme ve davranış bozukluklarına sebep olacaktır. Çocuğunuzun büyüme ve gelişimi için yemek yemesi gerektiğini bilmesini sağlayalım. Yasak bir besin olmamalı. Eğer çocuklarımızdan herhangi bir besini yasaklarsak o çocuk o besine ulaşmak için farklı yolları deneyecektir. Bu durum daha çok çocukların arzu etmesine sebep olacaktır. Bu sebeple çocuğumuza sağlıksız olduğunu anlatarak o besinin tadına baktırabiliriz fakat sürekli olmamasına dikkat etmeliyiz. Çocuğunuzdan siz mutfakta yemek yaparken yardım isteyin. Çocuğunuzu yemek hazırlama işlemine dahil edin. Kendini hem çok daha mutlu hissedecek hem de kendi yardım ettiği yemeklerden yemekte hoşuna gidecektir. Yemekleri bilgisayar, telefon, oyun eşliğinde tükettirmeyin. Yemek sofralarınızı daha eğlenceli hale siz ebeveynler olarak getirebilirsiniz. Günün olaylarından bahsedelim. Çocuğunuzun okul başarısı, evde geçirilen komik durumlardan hep birlikte konuşalım. Yemek yemeyi zevkli hale getirmek sizin elinizde. Emin olun bu şekilde bir yemek aile arasındaki bağlarınızı daha da güçlendirecektir. Çocuğunuza sağlıklı beslenme alışkanlıklarını kazandıracağınız harika bir dönem sizleri bekliyor. Emin olun her şey çok güzel olacak çünkü çocuklarınız o kadar masumlar ki. Sizlerden sadece sabırlı olmanızı rica ediyorum" dedi.

