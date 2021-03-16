Meteoroloji Genel Müdürlüğü beş günlük hava durumunu açıkladı. Bursa'da bugün termometrelerin en yüksek 13 dereceyi göstermesi beklenirken, Uludağ’da kar yağışı başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, bugün Bursa'da yağmurlu, sıcaklığın ise en yüksek 13, en düşük 9 derece olması bekleniyor. Uludağ'da bugün başlayan ve cuma gününe kadar devam etmesi beklenen kar yağışı etkisini sürdürürken, sıcaklığın en yüksek 2, en düşük sıfırın altında 3 derece olması tahmin ediliyor.

Kar kalınlığı ise 98 santimetre olarak bildirildi.

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