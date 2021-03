Kodlamada online bahar dönemi başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin çocukların bilim ve teknolojiyi sevmeleri, teknolojiyi sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten bireyler haline gelmeleri için başlattığı ‘Robokod Robotik Yazılım ve Kodlama online bahar dönemi eğitimleri 22 Mart’ta başlıyor.

Robokod Kodlama ve Yazılım Otobüslerinde yüz yüze verilen eğitimler salgın sebebiyle online yapılmaya devam ediyor. Katılımın tamamen ücretsiz olduğu eğitimler Zoom programı üzerinde online (Canlı) olarak yapılacak. 1117 yaş arası (20042010 doğumlu) öğrencilerin katılabileceği eğitimler 22 Mart 16 Nisan tarihleri arasında 4 hafta süreyle yapılacak. Eğitimler, Python Eğitimi, Arduino Robotiğe Giriş ve Algoritma Eğitimi, Microsoft Small Basic Eğitimi, Unity ile oyun geliştirme olmak üzere 5 ana başlıktan oluşuyor. Her öğrenci bu eğitim dönemi içerisinde yaş grubuna uygun olan eğitimden istediği kadarına başvurabilecek.

Son başvuru tarihi Son başvuru tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe, saat 00.00 olarak belirlenirken, kayıt linkleri ve ders programı şöyle:

"22 Mart16 Nisan Python eğitimi, nesne tabanlı programlama dillerine giriş yaparak gerçek hayatta kullanılan bir yazılım dili öğrenilir. Katılımcılarda problem çözme ve algoritma oluşturma becerileri gelişir. 1417 yaş (20042007) arasındaki öğrenciler başvurabilir. Arduino robotiğe giriş ve algoritma eğitimi, algoritma becerileri Arduino ile somutlaştırılarak, Tincercad Simülasyon ekranı ve Arduino IDEsi ile entegreli şekilde dersler işlenecektir. Arduinosu olan olmayan tüm öğrenciler için uygundur. 1117 yaş (20042010) arasındaki öğrenciler başvurabilir. Microsoft small basic eğitimi, Small Basic, programlamayı yeni başlayanlar için son derece kolay, anlaşılır ve eğlenceli hale getirmek üzere tasarlanmış olan metin tabanlı bir programlama dilidir. Eğitim Microsoft’un her yaştan çocuğun kolayca kullanabileceği Small Basic programı üzerinden yapılacaktır. Bu eğitimi alan öğrenciler C programlama dilini öğrenebilecek hazır hazır bulunuşluk düzeyine erişecektir. 1114 yaş (20072010)arasındaki öğrenciler başvurabilir. Unity ile oyun geliştirme başlangıç eğitimi, oyun programlamayı mümkün olan en kolay şekilde öğrenecek, Unity oyun motoruyla oyunlar geliştirebilecektir. Bu eğitim başlangıç seviyesinden verilecektir. 1317 yaş (20042008) arasındaki öğrenciler başvurabilir. Eğitimlere kayıt için (http://robokod.bursa.bel.tr/index.php/egitimler/)"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.