Bağ evi yanarak, küle döndü

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bağ evi, çıkan yangında küle döndü.

İnegöl ilçesine bağlı kırsal Yukarıbalık Mahallesi'nde bulunan İsmail Yıldız'a ait bağ evinde saat 02.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 1 saatte söndürülen yangında bağ evi kullanılamaz hale geldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-03-16 10:59:51



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