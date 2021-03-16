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Dünya Böbrek Günü´nde nakil olan Firdevs, doğum gününde taburcu oldu

DHA

Dünya Böbrek Günü´nde nakil olan Firdevs, doğum gününde taburcu oldu


Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)-BURSA´da doğuştan böbrek hastası olan Firdevs Müminoğlu  (16), 12 Mart Dünya Böbrek Günü´nde yapılan nakille sağlığına kavuştu. Firdevs, doğum gününde taburcu olduğu hastaneden doktorların hazırladığı sürpriz doğum günü partisi ile uğurlandı.
Bursa´da yaşayan lise 3'üncü sınıf öğrencisi Firdevs Müminoğlu, böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize girmek zorunda kaldı. Annesi verici olan Firdevs, ameliyat için Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hastanesi Çocuk Nefroloji kliniğine yatırıldı. Ancak yapılan tetkiklerin ardından nakilden vazgeçildi. Umudunu kaybeden Firdevs'e sevindirici haber Çanakkale´den geldi. Trafik kazasında hayatını kaybeden bir kişinin yakınları tarafından bağışlanan böbreği, 12 Mart Dünya Böbrek Günü´nde Firdevs´e nakledildi. Sağlığına kavuşan Firdevs Müminoğlu, bundan sonra üniversite sınavını hazırlnacağını ve psikoloji eğitimi alacağını söyledi.
DÜNYA BÖBREK GÜNÜ HEDİYESİ
Nakil ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Osman Dönmez, Firdevs Müminoğlu´nun Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji ve Ramotoloji Bilim Dalı´nda böbrek yetmezliği nedeniyle uzun süredir izlendiğini açıkladı. Prof. Dr. Osman Dönmez, "Anneden böbrek nakli planladık. Bir nedenden dolayı ameliyatı ertelemek zorunda kaldık. O gün Dünya Böbrek Nakli Günü´ydü. Kızımıza adeta bir hediye çıktı. Çanakkale´de kadavra böbreği olduğunu öğrendik. Hemen naklini yaptık. Firdevs şu anda oldukça iyi ve sağlıklı. Hastaneden çıkarken de bir doğum günü sürprizi hazırlamak istedik. Kendisi de bizler de çok mutluyuz" diye konuştu.
BİR YANDA HÜZÜN BİR YANDA MUTLULUK
Prof. Dr. Osman Dönmez, organ bağışı yapan aileye sabır dileyen Dönmez; "Onlara gerçekten gönülden teşekkür ediyoruz. Bir yandan elbette üzülüyoruz, ancak burada bir genç kızımız yeniden hayata tutunduğu için de seviniyoruz. Böbrek naklini başarılı bir operasyonla gerçekleştiren başta Op. Dr. Çağatay olmak üzere üroloji ekibimize teşekkür etti. Ayrıca, tüm hekimlerimizden, asistan arkadaşlarımıza, personelimize ve Organ Nakil Merkezi´mizde görev yapan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.
GÜNDE 14 SAAT DİYALİZE GİRİYORDU
Gerçekleştirilen nakil ile yeniden sağlığına kavuşan Firdevs Müminoğlu ise hastalığı sürecinde en büyük sıkıntıyı beslenme konusunda yaşadığını söyledi. Ameliyatın ardından rahatça yemek yiyebildiği için mutluluk duyduğunu belirten Müminoğlu, "Günde 14 saat diyalize girdiğim için akşam en geç saat 8´de evde olmak zorundaydım. Şimdi artık diyalize girmediğim için istediğim gibi davranabiliyorum. Okul gezilerine de katılmak istiyorum. Bugünden sonra en büyük hayalim üniversiteye gitmek. Psikoloji bölümünde okumak istiyorum. Şuan 11'inci sınıfım. Bir yıl sonra sınavlara gireceğim. Ona da iyi hazırlanıp, hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum" şeklinde konuştu.
Nakil işleminin ardından evine ilk kez sağlıklı bir şekilde gidecek olmaktan dolayı mutlu olduğunu vurgulayan Firdevs, doktorlar ile hastane personeline doğum günü sürprizi için de teşekkür etti.
ANNENİN BÜYÜK SEVİNCİ
Kızının sağlığına kavuşmasından dolayı büyük mutluluk yaşayan anne Necmiye Müminoğlu da hastanede görev yapan herkese gönülden teşekkür ettiğini belirtti. İlk çocuğunu 27 yıl önce 5 yaşındayken aynı hastalıktan kaybettiğini söyleyen anne Necmiye Müminoğlu, "Böbrek rahatsızlığı nedeniyle ilk çocuğumu kaybetmiştim. Kızımın da aynı hastalığı çekmesinden dolayı büyük bir üzüntü duyuyordum. Çok şükür şimdi kızım nakil oldu ve sağlığına kavuştu. Başta Osman hocamız olmak üzere herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.DHA-Sağlık Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM
2021-03-16 11:12:56

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