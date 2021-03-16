Liseli gençler kavga etti, kızlar, 'Oh, vurun, yapıştırın' diyerek, seslendi



Abdulselam UĞUR / BURSA,(DHA)BURSA´da kız meselesi nedeniyle kavga eden liseli 2 grubu, kızlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, kızların, `Oh, vurun, yapıştırın´ dedikleri duyuldu.

Liseli 2 grup genç, geçen cumartesi günü, kız meselesi yüzünden tartıştı. Tartışmanın ardından da konuşmak için Osmangazi ilçesi Tophane sırtlarındaki merdivende buluşmak için sözleşti. Ancak buluşma bir anda tekme tokat kavgaya dönüştü. Kavga, gençlerle birlikte buluşma yerine gelen kızlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde, gençlerden birinin `Yeter artık vurmayın´, kızların ise `Oh, vurun, yapıştırın´ dedikleri duyuldu.

GENÇLERİ VATANDAŞLAR DAĞITTI

Öte yandan yaklaşık 30 kişilik 2 grup, aynı günün akşamında Merinos Parkı´nda kavgaya tutuştuğu, vatandaşlar tarafından ayrıldı. Burada yaşananlar da bir vatandaşın çektiği görüntülere yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR

2021-03-16 12:13:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.