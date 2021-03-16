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Park meselesinden kavga ettikleri komşuları yollarını kesen 1 çocuk annesi: Korkuyorum

DHA

Park meselesinden kavga ettikleri komşuları yollarını kesen 1 çocuk annesi: Korkuyorum


Derya EVREN-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA´da yaşayan Ayşen Yalçın (28), yaklaşık 2 hafta önce eşi Yasin Yalçın (37) ile park meselesi nedeniyle kavga eden komşusu İsmail Ş.(51) ve arkadaşlarının, 3,5 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde kendilerine saldırdığını öne sürdü. İsmail Ş. ile eşinin daha önceki kavgasını cep telefonuyla görüntüleyen Yalçın, "Şiddeti anlamıyorum. Kadına, çocuğa, erkeğe karşı şiddetin nedeni ne? Kızım korktuğu için kulaklarını kapattı" diyerek, isyan etti.
Olay, geçen pazar akşamı saat 21.00 sıralarında, Yıldırım ilçesine bağlı Mollaarap Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, Ayşen-Yasin Yalçın çifti, 3,5 yaşındaki kızlarıyla birlikte evlerinin önünde otomobillerinden indi. Yine iddiaya göre, Yasin Yalçın'ın 2 hafta önce park meselesinden kavga ettiği komşuları İsmail Ş., arkadaşlarıyla birlikte ailenin yolunu kesti. Yasin Yalçın ve İsmail Ş. tartışmaya başladı. Çıkan arbede sırasında Ayşe Yılmaz, İsmail Ş.'nin arkadaşlarından birinin saldırısına uğradı. Ayşen Yalçın, polis merkezine giderek, şikayetçi oldu.
'EVİME KORKMADAN GİTMEK İSTİYORUM'
Kavga sırasında kızının korkudan kulaklarını kapattığını anlatan Ayşen Yalçın, "Daha önce eşim ve karşı komşumuz arasında park yüzünden kavga çıkmıştı. Karakolluk oldular. Şahıs bize, `Sizi burada barındırmayacağım´ dedi. Cumartesi akşamı işten döndük, aracımızı kapımızın önüne park ederken, o da yan tarafımıza aracını park ediyordu. Eşim arabadan indi, kucağımda çocuğum olduğu için kapımı açmak istedi. Bu şahıs eşime, `Sen gel bakalım bu tarafa´ diye seslendi. Eşim de `Çocuğum var, eşim var dalaşma´ diye yanıt verdi. Sonra beni araçtan indirdi. Tam eve gireceğimiz sırada arkadan bir araç daha yaklaştı. Alkollüydüler. Arkamızdan yaklaşıp eşimle itişmeye başladılar. Aklıma video çekmek geldi. Biri bana saldırdı kolumdan tutup, beni sarstı. Arkamda çocuğum vardı, titriyordu. Bir kadına, bir çocuğa, bir erkeğe bu şiddetin neden yapıldığını anlayamıyorum. Bana ve eşime fiziksel şiddet uygulandı ama çocuğuma uygulanan şey psikolojik şiddetti" dedi.
Yaşananları İsmail Ş.'nin eşinin izlediğini de iddia eden Yalçın, "Sana yapılsa ben gelir, kocama karşı çıkarım. Ben senin hemcinsinim. Şimdi ben nasıl evime gideceğim? Korkuyorum. Kendim için ayrı, eşim için ayrı, çocuğum için ayrı korkuyorum. İnsanlar neden şiddete başvuruyor anlamıyorum. İyi ki orada görüntü çekmişim. Çünkü bir tane bile komşumuz çıkıp, müdahale etmedi. Herkes korkuyordu. Dokuz yıldır o mahallede oturuyoruz ve ilk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Ben suçlunun en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Evime rahat rahat girip çıkmak istiyorum" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN, Mehmet İNAN
2021-03-16 13:01:59

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