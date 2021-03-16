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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BUÜ’ye 9 yeni kontenjan

İHA

BUÜ’ye 9 yeni kontenjan

Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi maksadıyla Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından uygulamaya konulan ‘100 alanda 2000 doktora bursu programı’, yeni alanların eklenmesiyle büyümesini sürdürüyor.
Son yıllarda üniversitesanayi iş irliğine büyük bir önem veren Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) de bu alanda yeni kontenjanlar oluşturmak için yaptığı çalışmaların semeresini almaya devam ediyor. BUÜ yönetiminin 20212022 bahar dönemi için yaptığı 5 alan başvurusundan üçü kabul edildi.
YÖK Başkanlığı, BUÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’nden mimarlık 3, deprem çalışmaları 3, sağlık bilimleri enstitüsünden kök hücre çalışmaları alanına yapılan başvurulara 3 olmak üzere toplam 9 doktora öğrencisi için kontenjan verdi.
Alınan yeni kontenjanlarla birlikte BUÜ’de eğitim gören 100/2000 doktora burslu öğrenci sayısı 192’ye ulaştı. Yeni dönem kontenjanları için başvuruların 15 Mart tarihinde başladığını açıklayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Ülkemizin geleceği adına çok özel bir yeri olduğuna inandığımız 100/2000 doktora bursu programında mümkün olan en yüksek oranda yararlanmaya gayret ediyoruz. Öğrenci sayımızı 192’ye çıkarttık. Daha iyi bir gelecek veya daha nitelikli çalışma ortamı hedefleyen öğrencilerimizin bu programlardan faydalanmaları gerektiğine inanıyoruz. Mimarlık, deprem ve kök hücre çalışmaları alanlarında akademik çalışma yapmak isteyen öğrencilerimizi de burslara başvurmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

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