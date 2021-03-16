Müstecip Onbaşı unutulmadı

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ANDA Arama Kurtarma Ekibi, Çanakkale kahramanlarından Müstecip Onbaşı’yı unutmadı. Yenişehir ilçesinde kamp atan ANDA Arama Kurtarma üyeleri, Müstecip Onbaşıy'ı kabri başında andı.

Çanakkale zaferinin 106. yılında Müstecip Onbaşı’yı Orhaniye Mahallesi’nde anan Anda Arama Kurtarma Bursa ve Bilecik üyeleri, cumartesi gecesi köyde kamp attı. Bilecik Vali Yardımcısı Rahmi Köse, Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Belediye Başkanı Davut Aydın’da kamp alanını ziyaret ederken, geceyi kampta geçiren dağcılar sabah yürüyüş yaparak Müstecip Onbaşı’nın mezarı başında dua etti.

10 Mayıs 1956 tarihinde 65 yaşında vefat eden Müstecip Onbaşı, Fransız denizaltısını vurarak, Çanakkale savaşlarının seyrini değiştirmişti.

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