Bursaspor Başkanı Kamat: Bursaspor'un her kuruşu el konulmuş şekilde

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) Bursaspor Başkanı Erkan Kamat, Olağan Genel Kurul Toplantısı´nın 22 Mayıs tarihinde yapılacağını açıkladı. Kulübün finansal anlamda zor durumda olduğuna değinen Kamat, "Bursaspor´un her kuruşu el konulmuş şekilde" dedi.

Bursaspor Başkanı Erkan Kamat, kulübün sosyal medya hesabının canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Tepkileri hak etmediğini dile getiren Başkan Kamat, geldiği zaman her konya vakıf olduğunu, ancak bu konuları çok dillendirir açıklarsa, Türkiye´nin spor kamuoyunda Bursaspor´un rencide olacağı için, açıklamaya vicdanının el vermediğini söyledi.

Bursaspor Kulübü´nün Olağan Genel Kurul Toplantısı´nın 22 Mayıs tarihinde yapılacağını açıklayan Başkan Kamat, çoğunluk sağlanamadığı ikinci oturumun ise 30 Mayıs'ta olacağını ifade etti. Kongrede aday olmayacaklarını söyleyen Kamat, Mali Genel Kurulu'nu ise pandemi koşulları nedeniyle yapamadıklarını sözlerine ekledi.

Başkan Kamat, "Aylardır sıkıntılı süreçleri yaşadık. Vicdanen çok huzurlu ve rahattık ama bazı bilgilendirmeleri yapalım, neyin ne olduğunu net bir şekilde gördük. Kongre sürecinden önce, eğer ki bir kuvvetli oluşum olacaksa, o oluşum içerisinde yer alıp Bursaspor´u hak ettiği yere taşımak için fedakarlıklar yapacaktım, buna hazır olduğumu da birkaç adaya söyledim ama maalesef, o gün aday olarak Bursa camiasına lanse edilen isimler aday olmadı, olumsuz sonuçlar çıktı. Bursaspor´un 2020/21 sezonunu kayyumun yönetmesine razı gelmedim. Bu sebepten dolayı yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla Bursaspor sevdalılarının nasıl yöneteceğini gösterelim diyerek aday olduk. Hiç kimsenin önüne geçip de aday olmadık, kulüp kayyuma kalmasın, elimizden geleni yapacağız diyerek aday olduk." dedi.

Aday olduklarında kulübün ciddi anlamda finansal problemlerinin bulunduğuna işaret eden Başkan Kamat, mazbatayı alacakları 1 Eylül 2020´de çok olumsuz bir hava ile karşılaştıklarını söyledi.

"BURSASPOR'UN DEĞERİ PARA İLE ÖLÇÜLEMEZ"

Mali işler ve hukuki işler departmanlarının sorumlularının 20 Ağustos´ta, kongreden 10 gün önce görevi bıraktığını belirten Kamat, "Tazminatlarını son kuruşa kadar almışlar, burada çalışan başka insan yok mu, personel maaşlarından bahsediyoruz, nerede bu adalet? Yok. Ben de o zaman şöyle telkinde bulundum; 20 Ağustos´ta görevi bıraktıysalar, kongreye kadar yine görev yapmışlar kulüpte, neden görev yapıyorsunuz bu ahlaki mi etik mi? Değil. Benim burada açıkladığım her şey doğrudur, hukukidir. Kimin rahatsızlığı varsa istediği şekilde şikayetini yapsın, incelesin, tek hata göremez. Aldığımız görevde hemen işe koyulduk ve 2 Eylül tarihi itibariyle öncelikle bütün personel alacaklarını, futbolcu alacaklarını ve ilk maçımız 11 Eylül´de oynanmadan önce lisansların çıkarılması ile ilgili çok ciddi girişimlerde bulunduk. Bursaspor´un o gün teslim aldığımız takım değeri 15-20 milyon liraydı, şimdi her biri bir elmas, pırlanta, bir kıymet değer, altyapıdan yetişen oyuncuların harmanıyla 150-200 milyon lira değere çıkmıştır. 6 oyuncumuza çok ciddi teklifler geldi. Futbolcunun değeri 1.5-2 milyon Euro, Bursaspor´un mali sıkıntısı var diye 500 bin Euro, 1 milyon Euro teklifte bulundular, tamam Bursaspor´un paraya ihtiyacı var ama hiçbir oyuncumuzu satacak kadar aşağılık değiliz, hiçbir oyuncuyu da satmadık. İsteyen kulüplerin yaklaşımları da beni rahatsız etti. Bursaspor´un değeri para ile ölçülemez, taviz vermedik" diye konuştu.

"ASLA TEMLİKLERLE, İPOTEKLERLE, BLOKELERLE MÜCADELE EDEMEZLER"

Karşılarına temliklerin, ipoteklerin ve blokelerin çıktığına işaret eden Kamat, "Bursaspor Kulübü´ne 2 Eylül 2020 ve 2021 sezonunu takip eden süreçte başkan ve yönetim olarak buraya kim gelirse gelsin, şunu bilmelidir ki -bizim dışımızda birileri gelmiş olsaydı bile o da soru işareti onu da ayrı geçiyorumasla temliklerle ipoteklerle blokelerle mücadele edemezler. Bursaspor´un her kuruşu el konulmuş şekilde. Siz değerli hemşehrilerim, üyelik aidatı ödüyorsunuz 200 lira, o para bile bankaların temliki olan faizlerine gidiyor. Kim bunu banka hesabına ödediyse o paraların hepsi gitti. Sadece kulübe makbuz karşılığı elden yatıranların kulübe faydası oldu. Üyelik aidatlarının yarısı bankalardaki temliklerin faizlerine gitti" şeklinde konuştu.

PERSONEL MAAŞLARI

2019/20 sezonunda Bursaspor Kulübü´nde çalışan personelin maaşlarının 9-10-11 ay ödenmediğini ifade eden Kamat, "Pandemi sürecinde kulüpte çalışmayan arkadaşlardan bahsetmiyorum; pandemi sürecinde ödenek alan arkadaşlardan bahsediyorum, onların herhangi bir adaletsizlik olmasın diye 30 Ağustos´a kadar tüm maaşlarını ödedik ama o arada pandemi sürecinde çalışıp ödenek alan arkadaşların maaşlarını adaletsizlik olmasın diye ödememiştik. 31.12.2020 itibariyle bu kulüpte çalışan hiçbir bir personelin alacağı yoktur, 31.12.2020 tarihinin sonuna kadar hiçbir personelin alacağı yoktur." dedi.

FUTBOLCU ALACAKLARI

Futbolcu alacakları konusuna değinen Başkan Kamat, "2019/20 sezonunda bu kulüpte 12 ay boyunca durmuş, 10 ay futbol oynamış antrenman yapmış kardeşlerimize söylemek istiyorum; Burak Altıparmak, Recep Aydın, Cüneyt Köz, Aykut Akgün, bu arkadaşlarımız federasyona ihtarda bulunup alacaklarının ödenmesi ile ilgili karşımıza geldiler. Birebir ben görüştüm, geçen seneki alacaklarının ödenmemesi halinde bu oyuncuların tamamı serbest kalacaktı. Biz bu bütçeyi sağladık ve onlara ödenmesi gereken paranın tamamını ödedik. Sadece bunların içinde Emirhan Aydoğan federasyona ihtar vermedi, benim de geçen seneden alacağım var dedi ayriyeten ödedik. Burak Altıparmak, 840 bin lira geçen sene 2019/20 sezonundan alacağın var, 10 ay burada top oynamışsın fedakarlık yapmışsın 85 bin lira hak ediş almışsın kalan 755 bin lirasını ben ve yönetici arkadaşlarım ödedi. Cüneyt Köz, 502 bin lira hak edişi varmış sözleşmesinde 55 bin lira almış 447 bin lirasını biz ödedik. Recep Aydın, 550 bin lira sözleşmesi varmış, 500 bin lirasını yine biz ödedik. Aykut Akgün hak edişleri 405 bin lira, biz görevde geldiğimiz zaman 340 bin lira kalan alacağını biz ödedik. Bunların toplantılarını birebir yaptım. Emirhan Aydoğan, 694 bin lira alacağı varken 2019/20 sezonunda 35 bin lira ödemişler, Emirhan kulübün göz bebeği, 659 bin lirasını biz geldiğimiz gün ödedik." ifadelerini kullandı.

"TAKIM İÇİN NE GEREKİYORSA YAPTIK"

"Eğer bu işi en iyi şekilde, inandığımız doğrultuda yapacak birileri varsa biz onu sırtımızda taşıyıp kapıdan içeriye sokarız." diyen Kamat, şöyle devam etti:

"Bursaspor´u seven, sayan, bir şeyler yapmaya çalışan kim varsa, sırtımda güvenlik kapısından taşırım. Yaparım, onore ederim sonuna kadar. Gelsin, Bursaspor´a bir şeyler yapacağım, fedakarlıklar yapacağım üstlenirim desin. Hukuk departmanında 152 tane dava dosyası var, biz orayı bir düzene koyduk. Tesislerin kapısından girdiğiniz ambleminiz çürümüş, bayrağınız yırtılmış, kaldırımlar yabani otlarla dolmuş, dış cephe pas içinde, her tarafta dökükler var, mutfakta çay ocağı çalışmaz, otobüsteki kahve makinasına haciz konulmuş, alıp gitmişler. Bursaspor tesislerinin saunası, fitness salonu, havuzun içindeki seramiklerden ağaç çıkmış. Bakımsızlıktan terk edilmiş, hayırdır yahu? Bu Amerikan filmlerindeki Hollywood sahneleri mi, bu nedir? Bir dış cepheyi boyatmak 30-40 bin lira, bu kadar mı bütçe ayrılmadı. Otoparkları boyadık, her tarafını düzene soktuk, duvarların hepsi boyatıldı. Sahalarda yabani otlar çıkmış, hepsini düzenledik, futbolcu antrenman yaparken demir sallanıyor, bu kadar mı zor bunları görmek, biz mi çok hassasız, çok disipliniyiz acaba, olması gereken bu. Mutfakta ocak yanmıyordu, bu topçulara bu huzuru nasıl vereceksiniz? Oynadığımız maçlarda 20.5 yaş ortalaması ile sahaya çıktık, çocukların ayakları titriyordu. Biz buraya geldiğimiz zaman takımın bu ahengini sağlamak için ne gerekiyorsa yaptık, kucakladık, oyuncuların boynuna sarıldım hepsinin, aile şefkati görsünler, verimli olsunlar dedim."

"4 MİLYON 200 BİN LİRA PRİM ÖDEDİK"

Bursaspor´un finansal sıkıntılarına da ayrı parantez açan Kamat, "Bursaspor´un temlikleri, hacizleri, blokeleri için misine ipinin üzerinde cambazlık yaptık. Bu paraları toplayıp bir şekilde ödedik ki lisansları çıksın, oyuncular maça çıkabilsin diye. Bursaspor bu haldeydi. Primlerle ilgili olarak 1. Lig´de Bursaspor kadar hiçbir kulüpte prim ödeyen takım olduğunu zannetmiyorum. İç ve dış sahadaki galibiyetlere verdiğimiz prim, diğerlerinin iki katı. Biz daha fazla veriyoruz, bugüne kadar sadece Akhisarspor ve Ankaraspor maçlarının primlerini ödememiştik, o primleri de bugün yatırdık. Bu gecikme tamamen blokeler, temlikler, hacizler olduğu için. Bankalar üzerimize taarruz yapacaklar, çocukların primini ödedik diye. Bugüne kadar 4 milyon 200 bin lira prim ödedik, prim borcu olmayan bir Bursaspor var. Bir oyuncu çıksın alacağım var desin. Prim için ödediğimiz paraları da ödemek zorunda değiliz ama bu bir başarı ödülüdür. Başarı ödülü altında 10-15-20, hatta bazı maçlarda 30 bin lira verdik, hak ediyorlar sonuna kadar. Bu kadar prim ödemişken birileri laf söylüyorsa çok ayıp. Kim hangi zihniyette mantalitede Bursa´da çözebilmiş değilim, yok böyle bir şey. Oyuncular demoralize olabiliyorlar, başka kulüplerden teklif alabiliyorlar. Antalya kampında yaşadık pastanede futbolcularımızla sohbet ediyorlar, gelip futbolcularımızla görüşüp akıllarını çeliyorlar, bize teklif getirmeye çalışıyorlar." dedi.

"VİRÜS ETKİLEDİ"

Sezonun ikinci yarısında Kovid vakaları nedeniyle zorlu süreçten geçtiklerini kaydeden Kamat, "32 futbolcumuz, teknik kadromuzun tamamı, ben ve yönetici arkadaşlarım virüse yakalandık. Bunun ardından futbolcuların sağlık anlamda performanslarının aynı seviyeye gelmesi için 1,5 ay kaybettik o süre içinde performanslarda düşüşler görüldü. Hiç olmayacağımız takımlara mağlup olduk, o virüs sorunlarını yaşamasaydık 2-3 galibiyetimiz daha fazla olurdu. Hiçbir şey sizin sağlığınızdan daha önemli değil, 2 tane oyuncumuz yoğun bakımda tedavi gördü" açıklamasında bulundu.

BAĞIŞTAN GELEN PARALAR FUTBOLCU ALACAKLARINDA VE PERSONEL MAAŞLARINDA KULLANILACAK

`Hatıran Yeter´ kombine kartlarına ilişkin de bilgilendirmede bulunan Başkan Kamat, temlikler ve blokeler nedeniyle 5-6 ay önce hayata geçirmek istedikleri projeyi bugünlerde gerçekleştirebildiklerini söyledi. Başkan Kamat, valilik nezdinde bağış hesabının açıldığını ve şu ana dek yalnızca Bursa Sanayi ve Ticaret Odası tarafından 1660 kart bedeli olarak 166 bin liralık bağışın bulunduğunu ifade etti. Başkan Kamat, 1 milyon liraya yakın değerde, toplamda 10 bin adete yakın kart sözünü aldıklarını, belediyelerin de bu hafta ödemeler yapacaklarını söyleyerek, bu ödemelerin gerçekleşmesinin ardından toplanılan paranın personeller ve futbolcu alacağında kullanılacağının altını çizdi.

"FUTBOLCULARLA KONUŞTUM, ÖZÜR DİLEDİLER"

Futbolcuların alacaklarına yönelik yaptığı paylaşımlara da değinen Kamat, "Haciz memurları ile biz boğuştuk. Hesaplara blokeler koymuşlar. 70-75 günden beri bunları düzene koymak için uğraşıyoruz. Ama başarılı olamadık. Futbolcuların da haklı tarafları var. Bir eksiklerimiz oldu. Hatamız varsa da kabul ederim. Bu kadar da objektifim. Ama çocukların yaptığı açıklamada bazı cümle hataları var. Çocuklarla konuştum. Ne oluyor dedim. Kendileri de kabul ettiler. Özür dilediler. Nasıl böyle bir işin içinde olduk dediler. İmzaların da istek dışı atıldığı, takım arkadaşlığından dolayı dediler. Birileri bir şeyler yazmış, futbolcuların önüne getirmiş, bunları imzalayın demişler. Dışarıdan düşmanlar mı var? Hayırdır. Geçen sezon da Bursaspor´a mı düşmanlık ettiler? 89 milyon TL´lik bütçe ile Süper Lig´e çıkılamamış." dedi.

"BURSASPOR KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURACAK BÜYÜKLÜKTEDİR"

Sözlerine devam eden Kamat, şöyle konuştu:

"Eski başkanlar Ali Ay ve Mesut Mestan da temlik koyduran isimler. Federasyona gitmişler. Bankalardan sonra Ali Ay´a, sonra da Mesut Mestan´a sıra gelecek. Temlik sırası bu şekilde. O paralar ödenmeden Bursaspor Kulübü´ne 1 kuruş kasasına giremez. Dernek burası. Devlete bağlı bir yer burası. Ona göre yönetiliyor. Biz göreve geldikten sonra 27 tane dosya vardı. Eksi 3 puan cezası yemişiz. Yerli futbolcu, teknik direktör gelmiş, profesyonel sözleşmeler yapmış, hak edişlerini de almayınca dava açmışlar. FIFA ve CAS´a intikal eden kararlar bunlar. Bursaspor, Mesut Mestan döneminde eksi 11 puan puan silme cezası almış. Nihat Özdemir, TFF´nin başına gelince madde değişikliğine gidilmiş. Bir sezon içinde bir kulüp eksi 3 puan ceza alabilir denmiş. Şimdi de eksi 8 puan kalmış. O eksi 8 puanın eksi 3 puanını da bu sezon uygulayacaklardı. 27 dosya vardı. 25 milyon 950 bin TL´lik bir tablo karşıma çıktı. Gece gündüz çalıştık. Bütün dosyaları sıfırladık. Eksi 3 puanlık cezayı da kaldırdık. Bursaspor küme düşerken Ali Ay protokol koymuş. Bir yıllık TOFAŞ tribün hakkının 300 bin dolarlık kısmı Ali Ay´a ödenecektir diye protokol yapılmış. Tofaş Başkanı ile görüşmemize ve bize ödemek istemelerine rağmen elimiz kolumuz bağlı dediler. Şimdi bir hukuk savaşı başlar. Ben Ali Ay´ı aradım. Böyle bir sorun var dedim. Rica ediyorum sizden bu ek protokolü iptal edin dedim. `Hayır ben böyle bir şeye izin vermiyorum´ dedi. `İptal etmem´ dedi. Herkes Bursasporluyum diyor ama hatıra kombine kartı çıkarttık. 1 tanesi 100 TL. Girin sayfaya. Bin 500 kişi almış. 3 milyon şehir burası. Bursaspor kendi ayakları üzerinde duracak büyüklüktedir. Yeter ki temlikler olmasın."DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-03-16 18:31:22



