Ali Akman, Eintracht Frankfurt'ta ilk antrenmanına çıktı

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Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) Ali Akman, yeni takımı Eintracht Frankfurt ile ilk antrenmanına çıktı.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile ön protokol imzalamasının ardından Bursaspor'da kadro dışı kalan Ali Akman, sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Almanya'nın yolunu tuttu. Yeni takımına katılan genç oyuncu, Eintracht Frankfurt ile ilk antrenmanına çıktı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenman görüntülerDHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-03-16 18:43:39



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