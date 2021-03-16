Yayınlarını beğenmediği radyocuyu 'Artık sesini kısıyorum' diyerek, öldürmüş (2)

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TUTUKLANDI

Bursa'da, yerel bir radyoda program yapan Hazım Özsu'yu (46), yaptığı programları beğenmediği gerekçesiyle tabancayla vurarak öldüren Halil Nalçacı (45), adliyeye sevk edildi. Nalçacı, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.Derya EVRENMehmet İNAN/BURSA (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVRENMehmet İNAN

2021-03-16 20:30:31



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