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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor PFDK’ya sevk edildi

İHA

Bursaspor PFDK’ya sevk edildi

Bursaspor Kulübü, Ankaraspor maçı sonrası talimatlara aykırı hareket ve Covid19 tedbirleri sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.
Bursaspor, TFF 1. Lig’in 26. haftasında oynanan Ankaraspor maçı sonrası PFDK’ya sevk edildi. TFF’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bursaspor Kulübü'nün 14.03.2021 tarihinde oynanan BursasporAnkaraspor TFF 1. Lig müsabakasındaki ‘talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Covid19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”

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