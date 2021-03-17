BUDO'da sefer iptalleri

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BURSA,(DHA) BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO), bugün Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İptal edilen seferler şunlar:

07.00 Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya)

14.00 Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)DHA-Genel Türkiye-Bursa BURSA,(DHA)

2021-03-17 07:09:32



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